Артур Далалоян: «Я с радостью поддержу «Сахалинец» в Медиалиге. Я уже являюсь частью команды»
Артур Далалоян рассказал о возможном участии в следующем сезоне Winline Медиалиги.
В МФЛ-3 за «Сахалинец» дебютировал Никита Нагорный, сделав акробатический кувырок перед выходом на поле.
«Я с радостью поддержу команду «Сахалинец» в Медиалиге, частью которой я и так являюсь. Возможно, в дальнейшем присоединюсь.
Конечно, постараемся компенсировать неумения некоторых ребят (Влад А4, Ваня Дмитриенко – Sports.ru) в Superskill челлендже. Но думаю, ребята все равно в детстве играли в футбол. Готовы примерно так же, как и я. Гимнастика, олимпийский чемпион, но в каждом деле нужна практика.
Я пришел поддержать команду, показать свою причастность к мероприятию и, конечно, как на любых соревнованиях цель – победить», – рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.
Далолаян участвовал в Superskill Challenge. Команда звезд «Динамо» проиграла звездам МКС.
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