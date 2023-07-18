Артур Далалоян: «Я с радостью поддержу «Сахалинец» в Медиалиге. Я уже являюсь частью команды»

Артур Далалоян рассказал о возможном участии в следующем сезоне Winline Медиалиги.

В МФЛ-3 за «Сахалинец» дебютировал Никита Нагорный, сделав акробатический кувырок перед выходом на поле.

«Я с радостью поддержу команду « » в , частью которой я и так являюсь. Возможно, в дальнейшем присоединюсь.

Конечно, постараемся компенсировать неумения некоторых ребят (Влад А4, Ваня Дмитриенко – Sports.ru) в Superskill челлендже. Но думаю, ребята все равно в детстве играли в футбол. Готовы примерно так же, как и я. Гимнастика, олимпийский чемпион, но в каждом деле нужна практика.

Я пришел поддержать команду, показать свою причастность к мероприятию и, конечно, как на любых соревнованиях цель – победить», – рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Далолаян участвовал в Superskill Challenge. Команда звезд «Динамо» проиграла звездам .