Егоров о СКА: «Ощущение, что им дозволено больше, чем остальным. Почему в таких же эпизодах удаляют представителей других команд, у которых нет таких крутых покровителей?»

Дмитрий Егоров недоволен судейскими решениями в матчах СКА.

«В последнее время судьи очень жестко общаются с нарушителями порядка. Например, Маврину въезжают по ноге, и он говорит: «Ты ########?» И получает красную карточку. Имай идет разговаривать с судьей, не высказывая даже половины того, что сказал Каряка Чембулатову в матче с Fight Nights, и тоже получает красную. Шамиль Курбанов и Кудряшов в игре против «СиндЕката» получают красные.

Максима Чембулатова мы помним как арбитра, который недавно удалил меня, хотя не слышал оскорблений, находясь на другой половине поля. И там тоже не было такого, что говорил Андрей Каряка.

Сказывается ощущение, что СКА дозволено чуть больше, чем остальным клубам МФЛ. Вокруг них очень много скандалов. То Писарский ударит локтем в лицо и не получит красную. С одной стороны, лига становится все более стерильной, а с другой стороны – СКА все больше и больше флексит.

Есть теория заговора, что дело в одном и том же спонсоре. Но я думаю, что причина такой дозволенности СКА – другая. Все вокруг очень уважают Басту, Каряку и Писарского из РПЛ. Но правила не должны быть едиными для всех? Это ключевой вопрос к арбитрам. Почему в таких же эпизодах все удаляют представителей других команд, у которых нет таких крутых покровителей? Это несправедливо», – заявил президент «БроукБойз ».

Напомним, главный тренер СКА Андрей Каряка оскорбил судью Максима Чембулатов во время матча против Fight Nights (2:3). Также ранее президент СКА Баста и главный тренер «Альфа-Банки» Сергей Овчинников устроили словесную перепалку во время матча WINLINE Кубка Медиалиги (5:0).