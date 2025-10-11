В Медиалиге арбитры смогут показывать желтые карточки после просмотра ВАР

Николай Осипов заявил, что арбитры МФЛ смогут давать желтые карточки после ВАР.

«Мы уже обсуждали это в публичном пространстве. Нужно разрешить арбитрам давать желтые карточки. В важных эпизодах это важный инструмент наказания. Как было с Писарским: игрок заслуживал наказания , но судья нарушение пропустил.

После просмотра судья должен иметь право выносить желтую карточку. Доиграем сезон и внесем корректировки в правила, чтобы после видеоповтора можно было выносить желтую карточку», – заявил президент WINLINE Медиалиги .

Также в Медиалиге уже запрещены добивания после отбитого вратарем пенальти. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести такое изменение в правило, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).