«Мечтаю играть в РПЛ. Никто не верил, что я стану нападающим, когда был вратарем». Форвард 2D Васиченко о целях

Ренат Васиченко рассказал о мечте сыграть в Мир РПЛ.

Вчера нападающий вместе с 2Drots выиграл BetBoom Московский Кубок Селебрити.

– Я очень счастлив, потому что мы выиграли тяжелейший матч на таком характере, играя вдесятером и уступая в счете.

– Ты говорил, что вернешься в « ». После такой арены, после такого матча, после трофея тебе придется играть во Второй лиге на искусственных полях. Зачем тебе это?

– Я люблю футбол и свою команду.

– Где ты себя видишь через 10 лет?

– Мне будет 35, уже старый буду. Моя мечта – сыграть в Премьер-лиге. Это нереальная дорога, но у меня есть такая мечта.

– Говорят, что из вратаря превратиться в нападающего тоже нереально…

– Я про это и говорю. Когда я был вратарем, никто не верил, что я стану нападающим, но это случилось. Почему бы не помечтать о Премьер-лиге? – сказал форвард в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

«Мне говорили: «Ты карлик, метр с кепкой». Вратарь «Сахалинца» (173 см) ушел в нападение в 22 и забил уже 8 голов во Второй лиге