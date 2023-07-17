«Мечтаю играть в РПЛ. Никто не верил, что я стану нападающим, когда был вратарем». Форвард 2D Васиченко о целях

Теги премьер-лига Россия Ренат Васиченко Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Ренат Васиченко рассказал о мечте сыграть в Мир РПЛ.

Вчера нападающий вместе с 2Drots выиграл BetBoom Московский Кубок Селебрити.

– Я очень счастлив, потому что мы выиграли тяжелейший матч на таком характере, играя вдесятером и уступая в счете. 

– Ты говорил, что вернешься в «Сахалинец». После такой арены, после такого матча, после трофея тебе придется играть во Второй лиге на искусственных полях. Зачем тебе это?

– Я люблю футбол и свою команду. 

– Где ты себя видишь через 10 лет?

– Мне будет 35, уже старый буду. Моя мечта – сыграть в Премьер-лиге. Это нереальная дорога, но у меня есть такая мечта. 

– Говорят, что из вратаря превратиться в нападающего тоже нереально…

– Я про это и говорю. Когда я был вратарем, никто не верил, что я стану нападающим, но это случилось. Почему бы не помечтать о Премьер-лиге? – сказал форвард в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

«Мне говорили: «Ты карлик, метр с кепкой». Вратарь «Сахалинца» (173 см) ушел в нападение в 22 и забил уже 8 голов во Второй лиге

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2 комментария

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Vladislav Asadullin
Я верил.
+2
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Алексей Виноградов
Форвард 2D Васиченко о целях: через 10 лет вижу себя трёхмерным!
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