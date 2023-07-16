Кузнецов хотел увести с поля 2Drots с финала BetBoom МКС из-за удаления Арчи. Защитник получил красную за толчок рефери

2Drots хотели покинуть поле по ходу финала BetBoom МКС-2023 в знак протеста.

В финальном матче «самураи» играют на «ВТБ Арене» с « » (0:1, перерыв).

На 38-й минуте арбитр, обратившись к ВАР, назначил пенальти в ворота 2D за фол Максима Актисова на Кинге.

Защитник «дротов» , возмутившись решением рефери, толкнул его в грудь. За это судья показал Арчи прямую красную карточку.

После этого представители 2Drots окружили рефери и пытались убедить его отменить удаление. Тем не менее арбитр был непреклонен в своем решении.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов собирался увести команду с поля в знак протеста. Однако его помощник Альберт Осколков хотел продолжать игру.

Представители 2D еще раз пообщались с арбитром, в результате было принято решение продолжить игру. Пенальти на 6-й добавленной минуте к первому тайму реализовал Илья Мазуров.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 2Drots – БроукБойз.