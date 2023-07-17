Сычев о переходе в профи: «К сожалению, не идет из-за невысокого роста. Я работаю, стараюсь, не опускаю руки»

Дмитрий Сычев оценил шансы пробиться в профессиональный футбол.

Вчера вратарь выиграл BetBoom Московский Кубок Селебрити вместе с 2Drots.

«Контракт с клубом Первой лиги? Дай бог. Я упорно тренируюсь, стараюсь, показываю свою лучшую игру. Все делаю для того, чтобы хоть как-то себя засветить.

К сожалению, не идет из-за невысокого роста. Тренеры вратарей в России делают на этом акцент. Посмотрим, не знаю, что мне нужно еще сделать.

Забрал верх, показал, что умею играть на выходах. Я работаю, стараюсь, не опускаю руки. У меня есть большая мотивация попробовать себя в большом футболе.

Думаю, что история с « » закончена. Есть еще предложения, но я не буду говорить. Кубок России я начну в составе 2Drots», – сказал 21-летний голкипер.