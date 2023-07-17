Сычев о переходе в профи: «К сожалению, не идет из-за невысокого роста. Я работаю, стараюсь, не опускаю руки»

Теги возможные трансферы Первая лига Родина Москва Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев возможные трансферы Медиафутбол

Дмитрий Сычев оценил шансы пробиться в профессиональный футбол.

Вчера вратарь выиграл BetBoom Московский Кубок Селебрити вместе с 2Drots.

«Контракт с клубом Первой лиги? Дай бог. Я упорно тренируюсь, стараюсь, показываю свою лучшую игру. Все делаю для того, чтобы хоть как-то себя засветить.

К сожалению, не идет из-за невысокого роста. Тренеры вратарей в России делают на этом акцент. Посмотрим, не знаю, что мне нужно еще сделать. 

Забрал верх, показал, что умею играть на выходах. Я работаю, стараюсь, не опускаю руки. У меня есть большая мотивация попробовать себя в большом футболе.

Думаю, что история с «Родиной» закончена. Есть еще предложения, но я не буду говорить. Кубок России я начну в составе 2Drots», – сказал 21-летний голкипер.

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6 комментариев

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Камил Мамедов
Раньше не мешало за Локо забивать, а теперь только в ворота поставили😅
+20
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Григорий Геник
А тэг на Димку из Локо😅
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JENNINGS
Сначала подумал, а при чём тут король оффсайдов из «Локо»?
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Deutsche Fan
Переквалифицировался во вратаря
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АРХАТ
185, не такой уж и маленький. Во всяком случае это слабое оправдение проблем с переходом в профи.
Многие педалируют тему роста, забывая о таком важном показателе как .... размах рук, который при росте 185 может достигать почти 2 метров
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Ilya Shilovskiy
Ответ Григорий Геник
А тэг на Димку из Локо😅
Да я поэтому и перешел, подумал: Сыч снова в деле?)
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