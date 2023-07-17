«Не надо, Викторович! Пусть лучше мы мужиками останемся!» Помощник Кузнецова Осколков был против ухода 2D c поля

Помощник Дмитрия Кузнецова Альберт Осколков не хотел уводить 2Drots с поля в финале МКС.

В решающем матче BetBoom Московского Кубка Селебрити против «БроукБойз» (2:1) главный тренер 2D при счете 0:0 хотел увести команду с поля в знак протеста из-за удаления защитника Артура Бегларяна.

Переубедить Кузнецова пытались его ассистент Осколков, а также президент «дротов» Некит. Видео их разговора попало в трансляцию.

«Уже все! Он не изменит решение. ### с ним. Давай биться. #####, лучше мы не сделаем, если мы сейчас уйдем.

Мы обрезаем, он свистнет и будет техническое поражение. Не надо, Викторович! Пусть лучше мы мужиками останемся!

Не надо! Викторович, не делай этого!» – говорил Осколков Кузнецову.

В результате 2Drots продолжили игру. Оставшись вдесятером и проигрывая 0:1 к перерыву, команда дважды забила во втором тайме и одержала волевую победу.

«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров