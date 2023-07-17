«Охренеть, «Амкал» попал на «Знамя». Жизнь – лучший драматург». Спиряков о сопернике в Кубке

Евгений Спиряков высказался о сопернике «Амкала» по 1-му раунду Фонбет Кубка России .

Бронзовый призер Winline Медиалиги в 1/256 финала Пути регионов сыграет со «Знаменем» из Ногинска.

«Охренеть, «Амкал» попал на «Знамя» Ногинск в Кубке России. Жизнь – лучший драматург», – написал тренер вратарей «Амкала».

В сентябре 2021-го Спиряков дебютировал в профессиональном футболе именно в составе «Знамени» – в кубковом матче с «Крыльями Советов» его выпустили при счете 0:7, Евгений пропустил еще три гола.

Главный тренер «Знамени» Анатолий Кертоакэ тогда сказал, что выход Спирякова «был рекламным ходом, попросили, чтобы человек дебютировал в профессиональном футболе».

Евгений в ответ заявил, что слова тренера его задели: «Разве я один все испортил? Никогда не претендовал на то, что я гениальный вратарь».

Сейчас Кертоакэ работает в штабе вологодского «Динамо» – соперника «Родины Медиа» в Кубке.

«Знамя» выпустило вратаря-блогера Спирякова при 0:7 с «Крыльями» (по словам тренера, это реклама). Интервью о шумном дебюте

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