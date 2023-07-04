Евгений Спиряков: «Хочется в будущем сыграть финал Медиалиги на «Газпром Арене»

Теги Лужники Газпром Арена (Крестовский) Амкал Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал, какой стадион он хотел бы видеть в будущем финале Winline МФЛ.

«Что можно было бы придумать круче «Лужников»? Сыграть в космосе! На самом деле, было бы очень круто сыграть на «Газпром Арене». В целом, на центральных стадионах больших городов.

Понятно, что «Лужники» – это суперский стадион, топ-1 стадион в России и историческая арена. Но было бы очень круто, например, в плохую погоду оказаться на «Газпром Арене» в финале, там же закрытая крыша. Это было бы просто потрясающе», – сказал тренер вратарей «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Матч за третье место и финал Winline Медиалиги прошел на БСА «Лужники».

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