Гасилин о Кубке: «Мое участие практически невозможно. Я завершил карьеру в профессиональном футболе»
Алексей Гасилин больше не сыграет в Фонбет Кубке России за медийные команды.
– Я наигрался в футбол. А есть люди, которые в Медиалиге впервые играют на больших стадионах и получают какой-то заряд. А у меня все это было.
– Скоро новый розыгрыш Кубка России, в котором медиакоманды сыграют вновь, в том числе и «Амкал». Вы сыграете в Кубке?
– Я завершил карьеру в профессиональном футболе. Так что мое участие в матчах Кубка России практически невозможно, – сказал экс-нападающий «Амкала», который перешел в «Чисто Питер».
Напомним, Алексей Гасилин забил первый гол в истории «Амкала» на профессиональном уровне. Он отличился в матче 1/256 финала Кубка с «Зорким» (1:1, 8:7 – по пенальти).
«Амкал» в прошлом розыгрыше турнира дошел до 1/64 финала, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 – по пенальти).
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