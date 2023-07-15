Гасилин о Кубке: «Мое участие практически невозможно. Я завершил карьеру в профессиональном футболе»

Алексей Гасилин больше не сыграет в Фонбет Кубке России за медийные команды.

– Я наигрался в футбол. А есть люди, которые в впервые играют на больших стадионах и получают какой-то заряд. А у меня все это было.

– Скоро новый розыгрыш Кубка России, в котором медиакоманды сыграют вновь, в том числе и «Амкал». Вы сыграете в Кубке?

– Я завершил карьеру в профессиональном футболе. Так что мое участие в матчах Кубка России практически невозможно, – сказал экс-нападающий «Амкала», который перешел в «Чисто Питер».

Напомним, забил первый гол в истории « » на профессиональном уровне. Он отличился в матче 1/256 финала Кубка с «Зорким» (1:1, 8:7 – по пенальти).

«Амкал» в прошлом розыгрыше турнира дошел до 1/64 финала, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 – по пенальти).