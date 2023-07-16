Арчи об удалении в финале МКС: «Моя вина есть, я извиняюсь перед всеми, будет уроком. Очень переживал»

Теги травмы «Сэмио» Владислав Семенов Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз Артур Бегларян Медиафутбол

Защитник 2D Артур Бегларян рассказал о переживаниях после удаления в финале BetBoom МКС.

В решающем матче 2Drots победили «БроукБойз» (2:1), отыграв больше тайма вдесятером.

На 38-й минуте Арчи получил красную карточку за толчок главного арбитра.

– Что ты чувствовал все эти минуты после удаления?

– Меня, во-первых, выгнали. Я успел отпраздновать первый наш гол, но потом мне сказали уйти. Я пошел в подтрибунку. Очень переживал.

Я счастлив, ребята молодцы, пашут с первой до последней минуты. Моя вина есть, я извиняюсь перед всеми, будет уроком.

– Ты за этот год стал реже играть, но травмы в команде помогли тебе чаще появляться на поле…

– Травмы случаются. Сэму – здоровья. Когда-то я сломался, он вышел. Сейчас наоборот. Я готов к конкуренции, о смене команды не думаю. Поначалу я переживал, но футбол – конкурентный вид спорта, все нормально, работаем.

– В следующем году тебе 30. Не мечтаешь еще запрыгнуть в последний вагон профессионального футбола?

– Нет. Надо знать себе цену. Я не тяну, я даже не всегда здесь тяну. Мне повезло оказаться в 2Drots, надо этим наслаждаться, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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