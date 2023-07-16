Кузнецов о волевой победе в финале МКС: «Удаления не было, мы пенальти и не оспаривали. Поговорили в перерыве, ребята покричали немного»

Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после победы в финале BetBoom МКС-2023.

2Drots одержали победу над « » (2:1) и впервые в своей истории выиграли этот турнир.

– В Медиалиге и на 2Drots приходилось играть двумя составами. Вам как тренеру это было удобно или это вынужденная мера?

– Конечно, вынужденная мера, потому что физически невозможно играть два турнира подряд. «Броукам» тоже тяжело было, они играли и в МФЛ, и на МКС. Да, у нас было два состава, но тренировочный процесс выстраивать тяжелее, потому что работают две группы.

– Вы играли в полуфинале и в финале с «Броуками». Первые таймы складывались не очень, но после перерыва были совсем другие 2Drots…

– Мы физически готовы. У нас два состава, мы можем безболезненно менять игроков. Сегодня у нас была смесь составов, команда перла во втором тайме так, словно у нас играли 11 человек.

– После удаления Арчи до конца первого тайма было ощущение, что команда поникла…

– Она не была поникшей. Просто была несправедливость из-за удаления Арчи. Удаления не было, мы по поводу пенальти и не спорили. Но удаления и близко не было. Мы поговорили в перерыве, ребята покричали немного, что игру можно вырвать или по крайней мере не проиграть. Так и произошло.

– Вы выиграли Медиалигу, МКС, турнир в Казахстане. Вам еще интересно здесь оставаться?

– Когда выигрываешь, появляется аппетит. Если будет еще какой-нибудь турнир, мы готовы участвовать. Играть при такой публике – сегодня собралось 20 тысяч человек – для ребят просто счастье, – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.