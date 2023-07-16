«Не думаю, что игроку «Спартака» или «Зенита» показали бы красную. За такое дают либо желтую, либо ничего». Экс-судья Федотов об удалении Арчи

Игорь Федотов прокомментировал удаление Арчи в финале BetBoom МКС 2Drots – «БроукБойз».

На 38-й минуте арбитр, обратившись к ВАР, назначил пенальти в ворота 2D за фол Максима Актисова на Кинге.

Защитник «дротов» , возмутившись решением рефери, толкнул его в грудь. За это судья показал Арчи прямую красную карточку.

«За такое в финалах обычно дают желтую, либо ничего.

Если перенести это в профессиональный футбол, то не думаю, что он показал бы красную карточку игроку «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и так далее.

Здесь следовало обойтись жестким разговором (внушением), либо показом желтой карточки — этого было бы достаточно», – отметил бывший арбитр РПЛ.

Кузнецов хотел увести с поля 2Drots с финала BetBoom МКС из-за удаления Арчи. Защитник получил красную за толчок рефери