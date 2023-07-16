«Не думаю, что игроку «Спартака» или «Зенита» показали бы красную. За такое дают либо желтую, либо ничего». Экс-судья Федотов об удалении Арчи

Теги судьи Дмитрий Кузнецов Игорь Федотов Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз Артур Бегларян Медиафутбол

Игорь Федотов прокомментировал удаление Арчи в финале BetBoom МКС 2Drots – «БроукБойз».

На 38-й минуте арбитр, обратившись к ВАР, назначил пенальти в ворота 2D за фол Максима Актисова на Кинге.

Защитник «дротов» Артур Бегларян, возмутившись решением рефери, толкнул его в грудь. За это судья показал Арчи прямую красную карточку.

«За такое в финалах обычно дают желтую, либо ничего.

Если перенести это в профессиональный футбол, то не думаю, что он показал бы красную карточку игроку «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и так далее.

Здесь следовало обойтись жестким разговором (внушением), либо показом желтой карточки — этого было бы достаточно», – отметил бывший арбитр РПЛ.

Кузнецов хотел увести с поля 2Drots с финала BetBoom МКС из-за удаления Арчи. Защитник получил красную за толчок рефери

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дронреш
вроде бы они просто столкнулись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
почему не Реал или МС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий