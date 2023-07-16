Гудай – лучший игрок МКС-2023, Гатагов – лучший тренер, Мазур – лучший нападающий

Теги Алан Гатагов «Гудай» Денис Гудаев Максим Лепский 1992 Иван Зириков Илья Мазуров Московский Кубок Селебрити 2Drots Константин Корж БроукБойз Илья Сальников Александр Балашов Медиафутбол

BetBoom Московский Кубок Селебрити вручил индивидуальные награды по итогам турнира.

В финале МКС-2023 2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) и впервые выиграли турнир.

Лучшим вратарем турнира признан Иван Зириков из «БроукБойз», лучшим нападающим – его одноклубник Илья Мазуров.

Приз лучшему защитнику получил Илья Сальников, лучшему хавбеку – Александр Балашов (оба – 2Drots).

Лучшим ассистентом турнира стал форвард «Броуков» Константин Корж, лучшим бомбардиром – хавбек FC Bus Максим Лепский.

Лучшим главным тренером признан Алан Гатагов (FC Bus), лучшим игроком – Денис Гудаев (2Drots).

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