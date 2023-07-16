Гудай – лучший игрок МКС-2023, Гатагов – лучший тренер, Мазур – лучший нападающий
BetBoom Московский Кубок Селебрити вручил индивидуальные награды по итогам турнира.
В финале МКС-2023 2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) и впервые выиграли турнир.
Лучшим вратарем турнира признан Иван Зириков из «БроукБойз», лучшим нападающим – его одноклубник Илья Мазуров.
Приз лучшему защитнику получил Илья Сальников, лучшему хавбеку – Александр Балашов (оба – 2Drots).
Лучшим ассистентом турнира стал форвард «Броуков» Константин Корж, лучшим бомбардиром – хавбек FC Bus Максим Лепский.
Лучшим главным тренером признан Алан Гатагов (FC Bus), лучшим игроком – Денис Гудаев (2Drots).
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