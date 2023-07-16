Минин о финале МКС: «2D – фавориты. Они провели нормальный недельный цикл, в отличие от «Броуков», не переживали и готовились к матчу»

Станислав Минин высказался о финальном матче BetBoom МКС-2023 «БроукБойз» – 2Drots.

– За счет чего « » могут обыграть 2Drots?

– По последним матчам «Броукам», как мне кажется, как и многим другим командам, тяжеловато играть в таком режиме, когда через 3 дня на 4-й, через 2 дня на 3-й или за неделю просто проводят 2 матча. Сейчас так получается, что за 8-9 дней проведут 3 матча. Это для них очень тяжело, потому что у них нет двух составов.

Один состав, который у них есть, об этом Игорь Звездина писал в своей телеге. Им приходится иногда делать замены, подчиняясь каким-то правилам статусов, а не только лишь игре. Это, конечно, серьезно усложняет им жизнь. Например, у 2D нет таких проблем.

Поэтому «дроты», наверное, фавориты. Они провели нормальный недельный цикл, в отличие от «Броуков». Они не переживали, спокойно готовились к матчу.

У «Броуков» неравные таймы, неодинаковые. В двух последних играх первый тайм явно лучше второго, во втором они сдают серьезно. Им нужно это учесть. Это не просто так происходит.

Их шанс против «дротов» в том, что они высокоэффективно проведут 1-й тайм. Примерно, как они проводили его с 2D на прошлой неделе: высоко поднимется оборона, они не дадут пространство, не дадут разыгрывать мяч.

Они будут стараться наказывать в быстрых контратаках. Эффективность в том, что они воспользуются своими моментами в первом тайме, во втором, видимо, придется терпеть. Вот это рецепт. Он кажется простым, но, наверное, так оно и будет.

Первый тайм воспользоваться своими сильными сторонами, запрессинговать, поддавить, а во втором тайме сыграть вторым номером, но сыграть увереннее, надежнее, чем играли, например с FC Bus, то есть не проваливаться, не разваливаться.

Здесь нет рецепта, где-то, может быть, должно повезти. Но вот так они могут выиграть, – рассказал Станислав в интервью Sports.ru.

Сегодня состоится финальный матч BetBoom МКС, в котором сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.

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