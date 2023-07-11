Тренер «Броуков» Звездин о статусе медийности игроков: «Условно – 3 тысячи подписчиков в телеге, 15 тысяч в ютубе»

Игорь Звездин предложил идею по реформе статусов игроков в медиафутболе.

«Тема для размышлений. Очевидно, что МФЛ стала очень конкурентной лигой.

Ситуация. Игра с 2D. Корж шикарно проводит свой отрезок. Итоговое игровое время – 33 минуты. Потому что пространства для маневра нет.

Вариант выбора в связи с лимитом был или он, или Мазур. По игре, где нас прижали, выбор был в пользу игрока с большими шансами полезных действий на пространстве. То же самое с Гилей. По неигровым причинам сыгранных минут 15. Замены приходится делать не футбольные, а блоковые – там усилил, там ослабил.

При этом и так сильный соперник делает замены свободно – Комис, Биря. Далее замены – Манна, Бала. Просадка по физической активности была очевидной, и нет возможности ее компенсировать. При таком уровне конкуренции это не совсем спортивно.

Решение. Четкие критерии медийности без привязки к статусу клуба. Условно – 3 тысячи [подписчиков] в телеге, 15 тысяч в ютубе. Плюс подсчет просмотров по итогам трех последних месяцев. Соответственно, регулярность выхода материала. Но должны быть четкие отметки, к чему стремиться. Причем такие, чтобы маленькие могли дотянуться до больших», – написал тренер «БроукБойз».

«Броуки» проиграли 2Drots в полуфинале BetBoom МКС (0:0, 4:5 по пенальти).