Василий Уткин: «Справедливо, что чемпион МКС не сыграет в Кубке. Или «дротам», которые могут победить, двумя составами играть?»

Василий Уткин высказался перед финалом BetBoom МКС-2023 «БроукБойз» – 2Drots.

– Будете смотреть финал? За кого будете болеть?

– Обязательно посмотрю. Пожалуй, останусь наблюдателем, не буду за кого-то болеть. Может, по ходу что-то появится.

– В чем сила «Броуков»? Почему они удачно выступают именно в МКС, а в Медиалиге не могут пробиться дальше четвертьфинала?

– Да просто выходит так. Эта команда так поменялась за год, что нет никакой связи, например, между нынешней командой и прошлогодней.

– Победитель МКС не получит право сыграть в Кубке России – это справедливо?

– Конечно, справедливо. Или теперь «дротам», которые могут победить, двумя составами в Кубке играть, что ли?

Не было такого соглашения, почему – не знаю. Но раз не договаривались, значит, все честно, – рассказал в интервью Sports.ru.

В финальном матче сыграют 2Drots и « ». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.

Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене»