«Представьте, что Медина переходит из «Партизана» в «Црвену Звезду». Как бы его унижали – сложно представить». Егоров о трансфере хавбека из ЦСКА в «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после перехода Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Из ЦСКА в «Спартак».

Представьте, что мы в Сербии. Медина переходит из «Партизана» в «Црвену Звезду». Как бы его унижали – сложно представить.

А в России все спокойно. Грани стерлись. «Спартак» поздравляет с днем рождения зенитовца Бакаева. ЦСКА отпускает Медину в «Спартак». Фернандес едет в Россию, но не в ЦСКА, а в «Зенит».

Дух противостояний уходит. Футболисты становятся карточками из фифы, которыми можно меняться как захочешь. И неважно, где ты играл вчера и какую эмблему целовал: важно, лишь то, что будет завтра и сколько тебе заплатят», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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7 комментариев

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Амин Чич
Да сколько можно!?
Такое ощущение, что в Спартак переш Акинфеев!
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n9mn977m27
«И неважно, где ты играл вчера и какую эмблему целовал: важно лишь то, что будет завтра и сколько тебе заплатят» - эту фразу пусть этот клоун для своего медиафутбола оставит, вот где действительно игроки всего лишь карточки из фифы
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Eugene88
А представьте в мексике журналистишка будет хайповать на картеле! Как бы его «унижали»?
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Hedgehog1301
А вот если кто-то из болел ЦСКА засадит перо Хусусу вот тогда Егоров скажет, что это настоящий футбол
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Барберис
Бедный Медина....

Он же не с эмблемой ЦСКА родился.
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Caniball
Модераторы: почему удали мой комментарий про то, что он ручной не официальной жены Федуна если это так….
Я пишу слова Зарема и мне выходит, что это оскорбление 🤣🤣🤣🤣
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TeRex
Ответ Eugene88
А представьте в мексике журналистишка будет хайповать на картеле! Как бы его «унижали»?
Скорее всего, он просто бы стал на голову ниже ростом, если понимаете о чём я.
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