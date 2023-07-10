«Представьте, что Медина переходит из «Партизана» в «Црвену Звезду». Как бы его унижали – сложно представить». Егоров о трансфере хавбека из ЦСКА в «Спартак»

Дмитрий Егоров высказался после перехода Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Из ЦСКА в «Спартак».

Представьте, что мы в Сербии. Медина переходит из «Партизана» в «Црвену Звезду». Как бы его унижали – сложно представить.

А в России все спокойно. Грани стерлись. «Спартак» поздравляет с днем рождения зенитовца Бакаева. ЦСКА отпускает Медину в «Спартак». Фернандес едет в Россию, но не в ЦСКА, а в «Зенит».

Дух противостояний уходит. Футболисты становятся карточками из фифы, которыми можно меняться как захочешь. И неважно, где ты играл вчера и какую эмблему целовал: важно, лишь то, что будет завтра и сколько тебе заплатят», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».