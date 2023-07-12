Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»

Мир РПЛ поддержала возможное разрешение на продажу пива на стадионах.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно все правильно подготовить и реализовать.

Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал президент РПЛ Александр Алаев после общего собрания клубов лиги.

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура