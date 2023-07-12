Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»

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Мир РПЛ поддержала возможное разрешение на продажу пива на стадионах.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно все правильно подготовить и реализовать.

Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал президент РПЛ Александр Алаев после общего собрания клубов лиги.

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

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34 комментария

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kulik13
Самый лучший вариант – всем глаза залить,
Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить.
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maitrea
А что то футболом никак заманивать на стадион не получается))
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Spartakus1984
Кто будет пить пиво,мамы и дети?Чем быстрее уберете фан айди тем лучше и по доходам для клубов в том числе.И пива не надо,уберите дурдом уйди.
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Николай Иванов
Они реально людей за дебилов считают.Пива причём нормального,я спокойно попью с друзьями в спортбаре и поболею за любимый клуб.Пока фануйди не отменят на стадион ни ногой🖕
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WelD
Что пиво, давай сразу водяру, чего уже там))))
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Остап Бендер Сгибальщик
да нахрен кому надо эта моча по 500 за стаканчик будет?
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Vir_Cotto
Нахрен оно не нужно. Верните нормальный проход на трибуны без фан-ид.
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naxerger
С фануйди и пиво не поможет
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Ракелль
Сначала хоть бы разрешили нормально воду проносить в бутылке,а то купишь на стадионе по тройной цене,так ещё требуют чтоб в пластиковый стакан перелили
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Bashibuzuck
Пивас на стадионах просто необходим, некоторые игры РПЛ без него смотреть просто невозможно😁
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DZ0
Они реально думают, что не ходят из-за отсутствия пива, а не из-за фан айди?
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hulk&boloto
Ответ kulik13
Самый лучший вариант – всем глаза залить, Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить.
Чем, мочой за 450р.? Все и так заливают без футбола...
+4
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kuznetsov12
Ответ Cinezeli
Кто это ?
Пиво или Алаев?)
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azax
И легалайз сделайте, совсем супер лига будет!
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Кан и Баллак сидят в баре
Так от "алкашей и дебоширов" же избавляются) Не хватает акции - "приведи ребенка- стакан в подарок"...
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BaltikaSPb
Ответ Insta Joi
Пить у нас не умеют. И так одно быдло на трибунах. А если им ещё пиво разрешить, совсем озвереют.
Вы уважаемый видимо причисляете cебя к интелихенции (прости Господи), "людям со светлыми лицами" и элите нашего общества ?
Когда последний раз посещали стадион или это претит вашим в высокоморальным принципам, а информацию черпаете из выступлений депутата Свищева ?
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hulk&boloto
Ответ Bashibuzuck
Пивас на стадионах просто необходим, некоторые игры РПЛ без него смотреть просто невозможно😁
С пивом по 400-500 будет по цене как классико в топ-5, согласен)
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igor.igorev
А зачем нужно пиво на стадионах? Неужели 2 часа нельзя обойтись без пива? Алаев в РФС тоже хлещет пиво через каждые 30 минут?
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Alexander Baranov
Зенит же против, не?
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Николай Коровин
Ответ azax
И легалайз сделайте, совсем супер лига будет!
может ещё и регги включать на матчах. чемпионат ямайки будет
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А потом этот парень уехал
Ответ hulk&boloto
Чем, мочой за 450р.? Все и так заливают без футбола...
цитату классика не признали
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Cinezeli
Ответ kuznetsov12
Пиво или Алаев?)
Алаев,он разве что - то решает ?
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azax
Ответ Николай Коровин
может ещё и регги включать на матчах. чемпионат ямайки будет
сарказм.
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lus
Ответ igor.igorev
А зачем нужно пиво на стадионах? Неужели 2 часа нельзя обойтись без пива? Алаев в РФС тоже хлещет пиво через каждые 30 минут?
Он в VIP-ложе пьет коньяк.
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Виталий Желтоусов
Пиво - инструмент?. Видимо эти чиновники...
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