Депутат Свищев о пиве на стадионах: «На осенней сессии решим этот вопрос, надеюсь. Не вижу причин не разрешить продажу алкоголя – на концертах и в театрах он продается»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Госдума может разрешить продажу пива на матчах Мир РПЛ предстоящей осенью.

По словам депутата Дмитрия Свищева, соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что клубы поддерживают возвращение пива на стадионы.

«Данный законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии во втором чтении. Первое чтение мы прошли, получили замечания, сейчас мы ими занимаемся. Как правило, третье чтение проходят автоматом, поэтому ко второму чтению всегда устраняются все замечания. Поэтому есть надежда, что до зимы этот вопрос будет решен: как только он пройдет три чтения и будет подписан президентом, он вступит в силу, и с этого дня пиво можно будет продавать на стадионах.

Я надеюсь, что все сложности и возражения сторон будут сняты, и мы придем к положительному решению данного вопроса. Мы считаем, что необходимо разрешить продажу пива на стадионах. Я не вижу причин, почему на спортивных мероприятиях нельзя, хотя на концертах и, тем более, в театрах продажа алкоголя разрешена. Тем более не только пива, но и крепких алкогольных напитков. Чем отличаются болельщики на стадионе от многотысячной аудитории, приходящей на концерт? Я этого не понимаю.

Какие были сложности? Минздрав говорил, что это алкоголизация общества. Но ведь на концерты ходит такая же активная молодежь. То же самое МВД. Они просили оборудовать объекты дополнительными мерами безопасности. Но сейчас всё это сделано: система опознавания лиц, СКУДЫ с «картой болельщика» и так далее. Куда еще круче? И возражений от МВД теперь нет. Поэтому, считаю, все вопросы постепенно снимаются, и мы придем к положительному решению. Если будет нужно, мы проведем новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино. Надеюсь, здравый смысл победит. Если бы надежд не было, я бы уже давно забрал бы этот закон с рассмотрения», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

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12 комментариев

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Илья Сазоненков
Скажите ему, что меня в Мариинку ещё и без Fan ID пускают!
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Marcus-light
Так и запрещать не было смысла
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Назар Игорь
Конечно, такой сложнейший вопрос быстро не решается, тем более что наши депутаты перегружены работой по законотворчеству, ночи не спят, всë думают о благе народа.
+3
0
+3
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Амин Чич
На концертах и театрах не бегают люди в темных футболках и не провоцируют людей употребивших алкоголь )
+2
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Гамарджоба Генацвале
Какое-нибудь домашнее мочевое будут продавать за 500р.Очень надо, конечно. 1.5 месяца летом не играют, а пить в холодную погоду холодный пивас - самое то!
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Фут.Боль
Ещё туалет ID надо ввести сразу.
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DZ0
Ответ Илья Сазоненков
Скажите ему, что меня в Мариинку ещё и без Fan ID пускают!
Согласен
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Allkhon
как заговорили
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DZ0
Для популизации в красное и белое фан айди сделайте
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olander
Коньячок?
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Faust Doc
Шел 3050 год:
- вопрос пива на стадионе вот вот решиться!
Папа, а что такое пиво?
- не знаю сынок, это какая то старая традиция депутатов...
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Конечно, такой сложнейший вопрос быстро не решается, тем более что наши депутаты перегружены работой по законотворчеству, ночи не спят, всë думают о благе народа.
Зря Вы так !
Свищев - наш !
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