«Если Марио уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» Егоров о защитнике

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на слухи о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если Марио Фернандес уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» – написал президент «БроукБойз».

Сегодня стало известно, что бывший защитник ЦСКА подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

54 комментария

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Mark Safa
Президент броукбойз… это что за диагноз такой
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Caniball
Ути-пути, у Димы едимгавно, придворного Заремы, вера в Российский футбол пошатнулась…..
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Антон Лукашов
Да и без этого странного трансфера, вера в хорошее в нашем футболе давно улетучилась.
+27
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Сергей Ефимов
Ответ Mark Safa
Президент броукбойз… это что за диагноз такой
Это скорее всего и есть диагноз в случае с Егоровым.
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Simplicissimus
Ну не скажи. Вот если Акинфей в ФКСМ переберется, тогда да, можно лавочку прикрывать
+12
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Доктор Верховцев
Мнения какого-то Егорова не хватало только.
+7
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Faust Doc
Дмитрий Егоров это отпрыск лысого недожурналиста из сэ?
гы гы гы
+5
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Самозанятый
Ответ Mark Safa
Президент броукбойз… это что за диагноз такой
Ну кто-то представляет себя Наполеоном, кто-то - женщиной, а кто-то вот президент броукбойз)
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Злодей Спб
Империи Зла надо поддерживать имидж :)
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Spartakus1984
Ответ Игорь Пичугин
Формулировка вопроса непонятна? Что значит уйдёт? Он что в последних матчах за Лошадей играл?
Видимо были устные договоренности,ведь по просьбе Марио ЦСКА отпустил егов Бразилию,хотя могли заставить отрабатывать контракт до конца,он же говрил,что устал,но как отдохнет то вернется домой в ЦСКА а тут такое кидалово с его стороны перейти в зенит)))))))))
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Мосгорсуд
Эта вера давно улетучилась, это просто очередное доказательство
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Direct free kick
Дмитрий Егоров снова ест фикалии
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Тайосич
Пока российским футболом управляют зенитовцы, ничего хорошего ждать не стоит.
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Spartakus1984
Ответ Валерий Охотин
Комментарий удален модератором
Та помолчи ты.Твое мнение никому не нужно))все всё про зенит знают уже давно.Привет Дюкову.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да фернандес лучший игрок нашей сборной и лучший игрок РПЛ.
И этот игрок вопреки всему и логики окажется в Зените.
А может быть это игры агентов? А может быть это и есть адм ресурс Зенита?
Я считаю Руководство рфс и РПЛ Митрофанов с Алаевым потеряли контроль за ситуациями в футболе а может быть это другое.?
Митрофанов с Алаевым, не хотите подать заявление по собственному?
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Eric_Cartman
Кто это?
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Кирилл.С-Пб
Верующий мужичок, наверное...
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Игорь Пичугин
Формулировка вопроса непонятна? Что значит уйдёт? Он что в последних матчах за Лошадей играл?
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Phantom1289
У спортс я так понимаю рекламное соглашение с БроукБойз. Иначе я не понимаю, почему здесь постоянно постят этого персонажа.
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kutavlik
Она пошатнулась с того самого момента, когда газпром стал наш футбол крышевать!!!!
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0:4 на спотифай камп ноу
Да вы Егоров я вижу поэт.
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Olga.t
А Марио сам-то чего молчит?
Стыдно наверное после своих обещаний в верности ЦСКА.
Надеюсь, что и правда стыдно, не до такой степени может быть циничный.
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Phantom1289
Ответ velosipedin
он так-то раньше был спортивным журналистом. пока ему машину за слишком длинный язык не сожгли)
Я в курсе) На чемпе был. Невыносимо было его статейки читать.
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azax
А что такого?
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KaPZeN43
Я - болельщик Зенита, и я полностью поддерживаю эти слова. Скажу как есть: не люблю ЦСКА, но, когда я прочитал сегодняшние новости, мне как-то стало обидно за армейцев. В моем понимании, Марио - конь до мозга костей, и был уважаемым человеком из стана принципиальных соперников, почти как Акинфеев. И тут такое... И самое главное: зачем?
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