«Если Марио уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» Егоров о защитнике
Дмитрий Егоров отреагировал на слухи о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».
«Если Марио Фернандес уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» – написал президент «БроукБойз».
Сегодня стало известно, что бывший защитник ЦСКА подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
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И этот игрок вопреки всему и логики окажется в Зените.
А может быть это игры агентов? А может быть это и есть адм ресурс Зенита?
Я считаю Руководство рфс и РПЛ Митрофанов с Алаевым потеряли контроль за ситуациями в футболе а может быть это другое.?
Митрофанов с Алаевым, не хотите подать заявление по собственному?
Стыдно наверное после своих обещаний в верности ЦСКА.
Надеюсь, что и правда стыдно, не до такой степени может быть циничный.