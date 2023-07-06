«Если Марио уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» Егоров о защитнике

Дмитрий Егоров отреагировал на слухи о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если Марио Фернандес уйдет в « », вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» – написал президент « ».

Сегодня стало известно, что бывший защитник ЦСКА подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.