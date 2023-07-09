Хачатурян о Жекиче: «Его прямо сейчас смотрят команды Премьер-лиги»

Теги Вторая лига Илья Мазуров Евгений Плешко Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Арсений Капитанов Табриз Мирзоалиев Медиафутбол

Артем Хачатурян рассказал об интересе к игрокам «БроукБойз» от профессиональнх клубов.

«К Жекичу есть интерес. Его прямо сейчас смотрят команды Премьер-лиги. Его сильные качества? Он умный, техничный, данные прекрасные, дистанционная скорость, техническая оснащенность. Я не вижу явных слабых мест.

В перспективе он смог бы доиграть до самого высокого уровня, если мы говорим о России. То есть на уровне премьер-лиги он может играть, конечно. На мой взгляд, может и выше, если все совпадет, если сам захочет.

Кроме Жекича, кто бы мог уехать? Сейчас Жекич самый готовый. А интерес есть к Мазуру, Табризу, Арсению Капитанову. Но не думаю, что им сейчас нужно уезжать.

Если они хотят гармонично развиваться, надо ментально подготовиться и еще желательно около полугода с нами провести. Возраст такой, что хочется, но туда нужно заходить всерьез и надолго.

Где проще прибавлять: во Второй лиге или в Медиалиге? Это зависит от каждой конкретной команды, от тренера. В сравнении какой у нас тренировочный процесс, это лучше, чем у 90% команд Второй лиги», – сообщил советник медиафутбольных клубов по трансферной политике.

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