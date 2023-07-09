Журавель о медиафутболе: «Он стал явлением, так как принес открытость, движовость, провокацию. Показал, как развивать консервативную индустрию»
Тимур Журавель отреагировал на слова Романа Нагучева о медиафутболе.
Нагучев опубликовал фото трибун с матча BetBoom МКС-2023 2Drots – «БроукБойз», подписав его: «Напоминаю, что этот медиафутбол все еще никому не нужен, ага».
Фото: телеграм-канал Романа Нагучева
«Рома продолжает убеждать всех тех, кто не хочет убеждаться. Я готов вдогонку еще раз проговорить. Медиафутбол – это по качеству футбол на границе Первой и Второй лиг.
Но явлением он стал не из-за содержания игры, а из-за того, что принес в футболе открытость, движовость, провокацию, показал пример, как можно развивать консервативную индустрию.
Просто надо отдавать себе в этом отчет. И вам станет интересно», – написал Журавель.
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