Журавель о медиафутболе: «Он стал явлением, так как принес открытость, движовость, провокацию. Показал, как развивать консервативную индустрию»

Теги Первая лига Вторая лига Тимур Журавель Роман Нагучев Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз Медиафутбол

Тимур Журавель отреагировал на слова Романа Нагучева о медиафутболе.

Нагучев опубликовал фото трибун с матча BetBoom МКС-2023 2Drots – «БроукБойз», подписав его: «Напоминаю, что этот медиафутбол все еще никому не нужен, ага».

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

«Рома продолжает убеждать всех тех, кто не хочет убеждаться. Я готов вдогонку еще раз проговорить. Медиафутбол – это по качеству футбол на границе Первой и Второй лиг.

Но явлением он стал не из-за содержания игры, а из-за того, что принес в футболе открытость, движовость, провокацию, показал пример, как можно развивать консервативную индустрию.

Просто надо отдавать себе в этом отчет. И вам станет интересно», – написал Журавель.

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11 комментариев

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Ganibale
Журавель большая мерзость чем медиафутбол, а Журавель про медиафутбол вообще тошнотворно
+17
-3
+14
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Игорь Пичугин
Журавель! Ты сам провокация ходячая, любиш своими глупыми вопросами тренеров провоцировать.
+7
0
+7
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Мельников Михаил
Они вообще понимают, что аудитория всего этого на 90% совсем юная молодежь? Они вырастут. И большей части из них это "шоу" уже будет не интересно.
+6
0
+6
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charly_54
Ну пусть медиафутбол ещё несколько лет хотя бы на таком уровне продержится, а то подобные явления многим достаточно быстро надоедают! Сейчас слишком много контента, поэтому потребители часто меняют приоритеты
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Forte Live
Это, конечно, грубо, но меня эта жаба в очках, бегающая с камерой, только раздражает!
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Не уверен!!
Явление блин. Дом 2 тоже явление?
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окечуква
Как раз футбол никогда особо не был консервативной индустрией, а уж в последние лет тридцать с лишним это одно из самых передовых, почти во всех аспектах, явлений. Как говорится, динамично развивающихся, подчас даже с перебором. А то что называется медиафутболом это в каждом дворе раньше было.
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AIBOLIT66
Жить не могу, только дай мне движовость, провокацию и консервативную индустрию...
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Красная стрела
Ну так а за пределами Москвы он сильно интересен?
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