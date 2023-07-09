Журавель о медиафутболе: «Он стал явлением, так как принес открытость, движовость, провокацию. Показал, как развивать консервативную индустрию»

Тимур Журавель отреагировал на слова Романа Нагучева о медиафутболе.

Нагучев опубликовал фото трибун с матча BetBoom МКС-2023 2Drots – « », подписав его: «Напоминаю, что этот медиафутбол все еще никому не нужен, ага».

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

« продолжает убеждать всех тех, кто не хочет убеждаться. Я готов вдогонку еще раз проговорить. Медиафутбол – это по качеству футбол на границе Первой и Второй лиг.

Но явлением он стал не из-за содержания игры, а из-за того, что принес в футболе открытость, движовость, провокацию, показал пример, как можно развивать консервативную индустрию.

Просто надо отдавать себе в этом отчет. И вам станет интересно», – написал Журавель.