Володя XXL о матче с «Броуками»: «Это голливуд. С Димочкой Егоровым заруба, с Райзеном – цыганка ###. Конечно, принципиально»

Теги Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Володя XXL высказался перед матчем с «Броуками» на BetBoom МКС-2023.

– Матч с «Броуками» в финале нижней сетки.

– Это голливуд. Будет интересно. С Димочкой Егоровым заруба, с Райзеном – цыганка ###! Конечно, для меня это принципиальный матч. Это моя бывшая команда, на этом будет делаться акцент. Все идет, как должно идти. Просто был период, что в меня никто не верил. Лишь бы Володя обосрался.

Если бы я не умел в футбол играть, то давно бы уже стал никому не интересен. Просто был бы ноунеймом. Нас вообще таких в лиге 3-4 человека: Прокоп, я и еще парочка именно медийных, кто пришли не из футбола.

– Переход в «Броуки» – главная ошибка в твоей медиафутбольной карьере?

– Нет. Это этап взросления. Это шаг вперед. Был назад, но теперь два вперед, – сказал хавбек FC Bus.

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий