Володя XXL о матче с «Броуками»: «Это голливуд. С Димочкой Егоровым заруба, с Райзеном – цыганка ###. Конечно, принципиально»

Володя XXL высказался перед матчем с «Броуками» на BetBoom МКС-2023.

– Матч с «Броуками» в финале нижней сетки.

– Это голливуд. Будет интересно. С Димочкой Егоровым заруба, с Райзеном – цыганка ###! Конечно, для меня это принципиальный матч. Это моя бывшая команда, на этом будет делаться акцент. Все идет, как должно идти. Просто был период, что в меня никто не верил. Лишь бы Володя обосрался.

Если бы я не умел в футбол играть, то давно бы уже стал никому не интересен. Просто был бы ноунеймом. Нас вообще таких в лиге 3-4 человека: Прокоп, я и еще парочка именно медийных, кто пришли не из футбола.

– Переход в « » – главная ошибка в твоей медиафутбольной карьере?

– Нет. Это этап взросления. Это шаг вперед. Был назад, но теперь два вперед, – сказал хавбек FC Bus.

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»