Егоров о желании 2Drots пригласить Мазура в команду: «Если кто-то в медиафутболе хочет его взять, то его цена – миллион»

Теги Илья Мазуров Ренат Васиченко 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Борис Фартуна «Райзен» Артем Кузьмин МФК Сахалинец Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об интересе 2Drots в Илье Мазурове.

«Прошла инфа, которая подтвердилась с обеих сторон, что Мазур был интересен 2D. И это логично. Мазур им забил. Мазур – позиция Фартуны.

Но, во-первых, Мазур, как и Васиченко, игроки своих клубов. Во-вторых, никакого предложения и тесных контактов не было. В-третьих, за нашей спиной никто не договаривался – некоторые клубы пытались.

Нет ничего плохого, что та или иная команда кем-то интересуется. Или даже не представители кем-то интересуются. Так вообще живет футбол.

Но если кто-то хочет взять Мазура из медиафутбола, то цена его – миллион. Половина этой суммы уйдет Мазуру», – написал президент «БроукБойз».

Мазур уже объявил, что остается в команде Райзена и Егорова: «Я остаюсь, если только не будет варианта в профессиональном футболе».

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