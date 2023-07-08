Головин о медиафутболе: «Прикольная тема. На него ходят, смотрят. Я бы выбрал «Амкал». Без вариантов»

Александр Головин высказался о развитии медиафутбола и Winline Медиалиги.

– Куда бы пошел в 2Drots или « »?

– В «Амкал». Без вариантов. Мы смотрели матч за 3-е место («Амкал» обыграл «Бей Беги» (1:0) – Sports.ru) и финал Медиалиги, когда «Родина» играла (« » Дмитрия Тарасова, рэпера Текилы и Андрея Каряки обыграла в финале Winline Медиалиги 2Drots – Sports.ru).

– Перспективен ли медиафутбол?

– Ну, вообще прикольно, хотя бы он живет. На него ходят, смотрят. Прикольная тема, – сказал полузащитник сборной России и « ».

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