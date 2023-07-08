Головин о медиафутболе: «Прикольная тема. На него ходят, смотрят. Я бы выбрал «Амкал». Без вариантов»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Александр Головин высказался о развитии медиафутбола и Winline Медиалиги.

– Куда бы пошел в 2Drots или «Амкал»?

– В «Амкал». Без вариантов. Мы смотрели матч за 3-е место («Амкал» обыграл «Бей Беги» (1:0) – Sports.ru) и финал Медиалиги, когда «Родина» играла («Родина Медиа» Дмитрия Тарасова, рэпера Текилы и Андрея Каряки обыграла в финале Winline Медиалиги 2Drots – Sports.ru).

– Перспективен ли медиафутбол?

– Ну, вообще прикольно, хотя бы он живет. На него ходят, смотрят. Прикольная тема, – сказал полузащитник сборной России и «Монако».

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7 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Marina_Greta
Пусть у себя там соревнуются, но зачем это твой Кубке России надо?
Это хотя бы вызывает ажиотаж к кубку на тех стадиях турнира, которые никто бы и не смотрел. А упертый консерватизм насчет того,что они там не нужны уже достал.
+26
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Marina_Greta
Шапито это, лучше пусть играют клубы второй лиги, с маленьких городов... где такой матч, как праздник будет... скоро мб блоггеров допустят до Кубка? Ну а что, всем же можно... набрал команду, заявился, попиарился...
Так они обыгрывают как раз эти маленькие клубы.
Особенно улыбнул аргумент попиарился.
Ты пойми, что как раз-таки команды 2-й лиги и пиарятся на матчах с медиафутбольными командами.
Плюс я не пойму к ним ненависть. Они сами зарабатывают, живут на свой бюджет, популизируют футбол, что плохого?
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Marina_Greta
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Медиафутболу за это и респект,что они и деньги сами зарабатывают и внимания привлекают. При том они все делают максимально прозрачно. Но я понимаю,что их сейчас модно хейтить просто за то,что они есть. Поэтому каждый выбирает свое)
Каждому своё, всего хорошего вам, спасибо за диалог 😊🤗
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