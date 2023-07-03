Вратарь «Родины Медиа» Швагирев о Кубке России: «Хочется пройти подальше, чтобы получить эмоции, собрать людей и сыграть на большом стадионе»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Максим Швагирев Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Максим Швагирев рассказал о своих целях в составе «Родины Медиа» на Фонбет Кубок России.

«Какие цели? Ну, в Кубке России я уже доходил в своей профессиональной карьере до 1/16, играл против «Спартака». Это очень крутые эмоции, когда ты доходишь до команды из РПЛ с большим именем и историей.

Хотелось бы пройти подальше в Кубке, чтобы получить то огромное количество эмоций, собрать людей и сыграть на большом стадионе», – сказал голкипер «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Швагирев играл против «Спартака» за «Черноморец» в 1/16 Кубка России в сентябре 2018 года. «Спартак» одержал победу с минимальным преимуществом (1:0).

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут свои выступления с первого раунда Пути регионов.

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1 комментарий

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damondiamond
можно ли игроков Родины называть патриотами?
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