Виктор Блатов о чемпионстве с «Родиной Медиа»: «Эмоции не те, которые были после чемпионства с «Амкалом» на МКС-2021»

Виктор Блатов рассказал о своих эмоциях после победы «Родины Медиа» в финале Winline МФЛ.

«Мог ли я себе представить, что я стану чемпионом в составе «Родины Медиа»? Честно говоря, до сих пор не могу осознать, что я, во-первых, стал чемпионом, а, во-вторых, еще и с «Родиной Медиа», а не с «Амкалом». Но я сейчас настолько влился в коллектив, что полностью кайфую.

Эмоции, конечно, не те, которые были после чемпионства с «Амкалом» на МКС-2021, потому что тогда я много играл. Здесь я получаю мало игрового времени, поэтому эмоции чуть-чуть другие.

Почему так? Вопрос не ко мне – к Андрею Константиновичу Каряке», – сказал форвард «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

24-летний нападающий выиграл Медиалигу в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1). «РМ» получила возможность выступать в Фонбет Кубке России.