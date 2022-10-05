Появилось видео с пощечиной Уткину от Камила Гаджиева

В сети появилось видео конфликта Камила Гаджиева и Василия Уткина.

Перепалка произошла перед игрой Winline Медиалиги между Fight Nights Гаджиева и «Эгриси» Уткина (1:0).

За несколько дней до этого Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, однако босс Fight Nights от него отказался. Уткин после этого назвал Гаджиева «фуфлогон».

В опубликованном ролике видно, что Гаджиев пытался поздороваться с Уткиным за руку, однако Василий отказался пожать ее.

Разозлившийся Гаджиев несколько раз дал Уткину легкую пощечину и сказал: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!»