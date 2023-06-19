Генич об эмоциях на бровке: «Стоит кому-то отдать неточный пас, стоит не выполнить установку, сразу бесы вселяются»

Константин Генич рассказал о том, что он чувствует, находясь на бровке в качестве тренера.

«По-другому ощущаешь ошибки, когда ты тренер. Мы играли с 2Drots, я почувствовал, что нас прижимают, взял тайм-аут. И мы сразу после него получили два гола (до этого вели 1:0).

Я ночь не спал, пересматривал матч, корил себя за этот шаг, что испортил всю малину и сбил игру. Да, нас прижимали, но моментов особенно не было. И это мое поражение, а не поражение ребят.

Стартовый свисток вообще все переворачивает. Перед игрой ты расслаблен, хочешь дать сыграть всем, настраиваешься так, чтобы не заводиться – это же Медиалига, ничего больше. Но стоит матчу начаться, стоит кому-то отдать неточный пас, стоит не выполнить установку, сразу бесы вселяются.

Я потом извиняюсь перед ребятами: «У меня просто котелок кипит, все еще сложно убить в себе игрока». Когда пересматриваю игры и слышу свой мат, мне становится жутко неудобно. Надо быть спокойнее», – рассказал Sports.ru главный тренер ФК «Матч ТВ».

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