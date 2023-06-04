«Юрий Бабин – обыкновенный кусок говна. Это мое официальное заявление». Нагучев ответил на претензии экс-тренера «Амкла» Бабина

Роман Нагучев жестко ответил Юрию Бабину в своем телеграм-канале.

«Бывший тренер «Амкала» Юрий Бабин, которого я не видел ни единого дня своей жизни, никогда не заговаривал с ним, то есть по сути не знаком, для меня теперь не более чем обыкновенный кусок говна. Это мое официальное заявление.

Разъяснений, что это значит, будет немного, потому что, полагаю, говно вы и раньше видали и вполне представляете себе кусок говна и тратить на это больше времени, чем говно заслуживает не стоит никому.

Юрий не вполне понимает, с кем связался, ведь теперь у меня появился любимый персонаж. Фразу Димы Шнякина «Помойка фактов», Бабин, придумал тысячу лет назад Кирилл Дементьев. Она о том, что в моей голове хранится вообще все подряд. Я запоминаю важное и неважное, свойство памяти такое.

Но вы достали только слово «помойка». Я не удивлен. Дерьму там самое место. Только вы еще и редкий тупица, мистер баБин, раз не дослушали реплику. Кажется, вы выключаете не только меня, но и свой мозг в самый неподходящий момент.

Не знаю, чем вообще заслужил такое внимание, но есть предположение, что экс-тренеру попросту ##### делать в своей жизни. Спасибо», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Ранее Бабин назвал Нагучева вторым по токсичности и глупости персонажем в Winline Медиалиге.