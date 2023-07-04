Прокоп о травме: «Надеюсь восстановиться ко второй стадии Кубка России и началу МФЛ-4»

Прокоп рассказал примерные сроки своего восстановления от травмы.

«Сейчас примерно посчитал: швы снимают 11 июля, 20 июля снимается повязка, возьмем 10 дней на закачку и восстановление механики (до 30 июля).

До первой стадии Кубка России я проведу максимум две тренировки, поэтому первая стадия пролетает. Надеюсь восстановиться ко второй стадии и началу четвертого сезона Медиалиги», – написал хавбек «Амкала».

Ранее у Прокопа был диагностирован перелом ключицы. 26 июня ему провели операцию.