Прокоп о травме: «Надеюсь восстановиться ко второй стадии Кубка России и началу МФЛ-4»

Теги ФОНБЕТ Кубок России травмы Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Прокоп рассказал примерные сроки своего восстановления от травмы.

«Сейчас примерно посчитал: швы снимают 11 июля, 20 июля снимается повязка, возьмем 10 дней на закачку и восстановление механики (до 30 июля).

До первой стадии Кубка России я проведу максимум две тренировки, поэтому первая стадия пролетает. Надеюсь восстановиться ко второй стадии и началу четвертого сезона Медиалиги», – написал хавбек «Амкала».

Ранее у Прокопа был диагностирован перелом ключицы. 26 июня ему провели операцию.

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