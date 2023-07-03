Чепурин о Федосе: «Он реально медийный парень, который тянет все более растущий уровень медийного футбола»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Евгений Малофеев Эгриси Амкал Федор Маслов Winline Медиалига «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин рассказал, кто из голкиперов «Амкала» заслуживает сыграть в Кубке России.

«Кто из вратарей «Амкала» больше заслуживает сыграть в Кубке России? Провокация! Я, как спартаковский фанат, не воспринимаю фамилию Малофеев. Мне изначально ближе фамилия Маслов.

Если серьезно, то круто, когда два сильных вратаря конкурируют. Они оба от этого растут. Я уверен, что Федя Маслов в этом сезоне вырос – в частности, из-за такого сильного голкипера, как Малофеев.

Я просто с Федей больше знаком, личное перевешивает, я за него здесь. Мне нравится, что он реально медийный парень, который тянет все более растущий уровень медийного футбола. Это топ», – сказал голкипер «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут свои выступления с первого раунда Пути регионов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий