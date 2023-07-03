Чепурин о Федосе: «Он реально медийный парень, который тянет все более растущий уровень медийного футбола»

Павел Чепурин рассказал, кто из голкиперов «Амкала» заслуживает сыграть в Кубке России.

«Кто из вратарей «Амкала» больше заслуживает сыграть в Кубке России? Провокация! Я, как спартаковский фанат, не воспринимаю фамилию Малофеев. Мне изначально ближе фамилия Маслов.

Если серьезно, то круто, когда два сильных вратаря конкурируют. Они оба от этого растут. Я уверен, что Федя Маслов в этом сезоне вырос – в частности, из-за такого сильного голкипера, как Малофеев.

Я просто с Федей больше знаком, личное перевешивает, я за него здесь. Мне нравится, что он реально медийный парень, который тянет все более растущий уровень медийного футбола. Это топ», – сказал голкипер «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут свои выступления с первого раунда Пути регионов.