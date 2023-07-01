Больше 21 тысячи зрителей присутствуют в «Лужниках» на финале Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа»
Николай Осипов рассказал о посещаемости финала третьего сезона Winline Медиалиги.
2Drots и «Родина Медиа» играют в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.
– Сколько людей сейчас на стадионе?
– Больше 20 тысяч. 21 460 зрителей.
– Ты доволен?
– Это потрясающе. Я думал, будет 15-17 тысяч, – сказал президент МФЛ.
Позже в телеграм-канале лиги уточнили, что точное количество зрителей – 21 643.
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