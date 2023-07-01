Больше 21 тысячи зрителей присутствуют в «Лужниках» на финале Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа»

Николай Осипов рассказал о посещаемости финала третьего сезона Winline Медиалиги.

2Drots и « » играют в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.

– Сколько людей сейчас на стадионе?

– Больше 20 тысяч. 21 460 зрителей.

– Ты доволен?

– Это потрясающе. Я думал, будет 15-17 тысяч, – сказал президент МФЛ.

Позже в телеграм-канале лиги уточнили, что точное количество зрителей – 21 643.

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