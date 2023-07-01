Больше 21 тысячи зрителей присутствуют в «Лужниках» на финале Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа»

Теги Лужники болельщики 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о посещаемости финала третьего сезона Winline Медиалиги.

2Drots и «Родина Медиа» играют в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.

– Сколько людей сейчас на стадионе?

– Больше 20 тысяч. 21 460 зрителей.

– Ты доволен?

– Это потрясающе. Я думал, будет 15-17 тысяч, – сказал президент МФЛ.

Позже в телеграм-канале лиги уточнили, что точное количество зрителей – 21 643.

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2 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
В Москве сейчас вообще делать нечего. Лето Июль вроде уйма занятий, зачем в выходной тащится на это унылое гамно
+4
-4
0
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avcgloronalduMU
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В Москве сейчас вообще делать нечего. Лето Июль вроде уйма занятий, зачем в выходной тащится на это унылое гамно
дело в дне Мос спорта, в котором дно пробито
на стадион пришли посетители этого дня спорта
а так включай евро ю21, трансляции во вк видео онлайн
Грузия Израиль бьют пенальти
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