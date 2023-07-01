«В финале буду за «Родину Медиа». Здорово отношусь к ребятам из 2D, но я против гегемонии в спорте». Гаджиев о финале МФЛ

Теги Лужники Дмитрий Кузнецов Камил Гаджиев 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев будет поддерживать «Родину Медиа» в финале Winline Медиалиги.

– За кого будете болеть в финале и почему?

– В финале буду болеть за «Родину Медиа». Попробую объяснить почему. Здорово отношусь к ребятам из 2Drots. На самом деле, они мне многие очень симпатичны и их тренер тоже. С ним вообще знаком лично очень много лет. Просто дело в том, что я против гегемонии в спорте. Здесь ничего личного.

Да, я таким образом просто болею за весь медиафутбол, которому нужно, наверное, просто обновить кровь. Победа какой-то другой команды, а не тех, кто выиграет все турниры подряд. Это было бы для медиафутбола здорово.

– 2Drots третий раз подряд в финале. В чем их сила?

– Сила 2Drots с в системности, в том, что ключевой костяк команды сохраняется много лет. Есть хороший сильный тренер. Ну все, очевидно, мне кажется. Есть все-таки психологическое преимущество над другими командами.

– Финал пройдет в «Лужниках». Значит ли это, что медиафутбол вышел на новый уровень?

– На самом деле медиафутбол и на «Открытии» проходил в этом году. Теперь в «Лужниках» и на казанском стадионе, и в Одинцове. То есть медиафутбол не с этим матчем в «Лужниках» выйдет на новый уровень. Он уже, в принципе, на него вышел в этом сезоне, – сказал президент Fight Nights.

Сегодня 2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финальной матче Медиалиги. Игра пройдет в «Лужниках». Начало – 20:30 (мск). 

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