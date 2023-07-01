Павлюченко о финале Медиалиги: «Я буду болеть за «Родину Медиа» и за Димку Тарасова»

Роман Павлюченко будет поддерживать «Родину Медиа» в финале Winline Медиалиги.

– Финал Медиалиги проходит в «Лужниках» – это значит, что медийный футбол вышел на новый уровень?

– Финал в «Лужниках» на самом деле это круто. И не то, что медиафутбол вышел на новый уровень, но потихоньку идет его развитие. Интерес все больше и больше с каждым годом.

Я думаю, что в «Лужниках» тысяч 30, а может быть, еще и побольше точно придет, поэтому интерес есть к Медиалиге. Посмотрим, что будет в следующем году. На сегодняшний день медийный футбол очень сильно шагает вперед.

– Как думаешь, кто победит в финале и почему?

– 2Drots просто, по-моему, 2 раза выиграли [Медиалигу]. Ну, честно, я буду за « », за Димку Тарасова. Пускай выиграет, потому что у 2Drots, если они выиграют третий раз подряд, какой-то интерес пропадет.

А если они проиграют, будет у них стимул, чтобы в следующем году доказать. Они захотят хет-трик победный сделать. Будет еще интереснее, поэтому пускай «Родина Медиа» выиграет. А я буду за них болеть, – сказал нападающий .

Сегодня 2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финальной матче МФЛ. Игра пройдет в «Лужниках». Начало – 20:30 (мск).

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