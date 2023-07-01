«Ты забил победный гол в «Лужниках», можешь заканчивать с футболом». Дубчак – Маричеву после победы «Амкала»

Теги Лужники Никита Дубчак Амкал Евгений Маричев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Евгений Маричев поделился впечатлениями после победы в матче за 3-е место Winline МФЛ.

Полузащитник «Амкала» забил победный гол в игре с «Бей Беги» (1:0) и принес своей команде путевку в Фонбет Кубок России.

«Громадный плюс медиафутбола – это возможность поиграть на таких стадионах, как «Лужники». 

В профессиональном футболе нужно достичь больших высот, чтобы сыграть на этом стадионе. Даже в РПЛ не всегда у команд есть возможность сыграть в «Лужниках».

Чтобы сыграть в «Лужниках», нужно выходить на чемпионат мира, – сказал Маричев в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Во время интервью к 27-летнему хавбеку подошел одноклубник Никита Дубчак и поблагодарил за гол.

«Жень, спасибо за бронзу, ты забил победный гол в «Лужниках», можешь заканчивать с футболом», – улыбаясь сказал Дубчак.

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