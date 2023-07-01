Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» баннером «Провокаторы в Кубке, а вы – нет»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Бей Беги Медиафутбол

Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» после выхода в Фонбет Кубок России.

В матче за 3-е место Winline Медиалиги команда Германа сегодня обыграла «Бей Беги» (1:0) и, таким образом, получила путевку в Кубок страны.

Сразу после матча болельщики «Амкала» вывесили на своей трибуне баннер «Провокаторы в Кубке, а вы – нет».

При этом буква «А» в слове «провокаторы» заменена на эмблему «Амкала», а местоимение «вы» – на немного измененную эмблему «Броуков».

Баннер болельщиков – это ответ представителям «БроукБойз» на претензии в провокациях на матчах между командами в этом сезоне.

На перфоманс амкаловских фанатов отреагировал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

«Братишки, спасибо, готовить в честь нас баннер – это приятно. Мы – ваш соперник, а не дроты сегодня 😘», – написал Егоров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий