Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» баннером «Провокаторы в Кубке, а вы – нет»

Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» после выхода в Фонбет Кубок России.

В матче за 3-е место команда Германа сегодня обыграла « » (1:0) и, таким образом, получила путевку в Кубок страны.

Сразу после матча болельщики « » вывесили на своей трибуне баннер «Провокаторы в Кубке, а вы – нет».

При этом буква «А» в слове «провокаторы» заменена на эмблему «Амкала», а местоимение «вы» – на немного измененную эмблему «Броуков».

Баннер болельщиков – это ответ представителям « » на претензии в провокациях на матчах между командами в этом сезоне.

На перфоманс амкаловских фанатов отреагировал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

«Братишки, спасибо, готовить в честь нас баннер – это приятно. Мы – ваш соперник, а не дроты сегодня 😘», – написал Егоров.