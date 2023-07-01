Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» баннером «Провокаторы в Кубке, а вы – нет»
Фанаты «Амкала» потроллили «БроукБойз» после выхода в Фонбет Кубок России.
В матче за 3-е место Winline Медиалиги команда Германа сегодня обыграла «Бей Беги» (1:0) и, таким образом, получила путевку в Кубок страны.
Сразу после матча болельщики «Амкала» вывесили на своей трибуне баннер «Провокаторы в Кубке, а вы – нет».
При этом буква «А» в слове «провокаторы» заменена на эмблему «Амкала», а местоимение «вы» – на немного измененную эмблему «Броуков».
Баннер болельщиков – это ответ представителям «БроукБойз» на претензии в провокациях на матчах между командами в этом сезоне.
На перфоманс амкаловских фанатов отреагировал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.
«Братишки, спасибо, готовить в честь нас баннер – это приятно. Мы – ваш соперник, а не дроты сегодня 😘», – написал Егоров.
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