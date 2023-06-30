Хавбек 2Drots Фартуна в воскресенье подпишет контракт с «КАМАЗом» по схеме «1+2»

Борис Фартуна подпишет контракт с «КАМАЗом» после финала Winline Медиалиги.

«Завтра я провожу свой последний матч за 2Drots и подписываю контракт с «КАМАЗом» в воскресенье. Клуб не был против, чтобы я сыграл в финале МФЛ, они сами проявили интерес.

Я хочу в профессиональный спорт, для меня нужнее – уйти в ФНЛ и биться выше. Не согласен, что переход из 2Drots в «КАМАЗ» – шаг на понижение, наоборот, больше перспектив. Не может быть такого, что мне обещают место в стартовом составе, все нужно доказывать.

Это спортивный принцип, я к этому готов. Я съездил в «КАМАЗ» на просмотр, они сказали: «Все хорошо, давай подписывать контракт». Мне все нравится. Моя мечта – уехать за границу, а РПЛ – цель», – сказал хавбек 2Drots.

22-летний хавбек 2Drots проходит просмотр в «КАМАЗе». В текущем сезоне Winline Медиалиги он провел восемь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.

2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финале Медиалиги в «Лужниках», «Амкал» сыграет с «Бей Беги» в матче за 3-е место