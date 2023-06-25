Борис Фартуна высказался о просмотре в «КАМАЗе» из Первой лиги.

– Как проходят сборы с «КАМАЗом»?

– Сборы проходят хорошо. Мне нравятся условия. Единственное, Набережные Челны после Москвы очень непривычно. Сами условия, которые предлагает команда, тренировки, сам тренер, команда – топ. Челны после Москвы очень тяжело. Говорят, что люди свыкаются.

По уровня нет такого, что вау. Пришел и понял, что это выполнял, это уже делал давно, это буду делать. Возможно с ними играть, нет такого, как все говорят, что ФНЛ – это вау. Для меня ничего особенного ФНЛ не представляет.

– Что тебе тренеры говорят, есть шанс остаться?

– Все говорят в общих чертах. Да конечно, есть шанс остаться. После сборов скажут окончательное решение.

– Готов ли ты играть за условные 50 000 рублей?

– Да, если мне скажут, что я им нужен, и буду играть. Конечно, за эти деньги я готов там играть и оставаться, потому что провести весь сезон в ФНЛ – это топ, при этом можно полезть куда-нибудь дальше.

– Прямо сейчас ФНЛ для меня важнее, чем быть главной звездой 2Drots?

– Думаю, да, 100%. Я говорил, что есть детская мечта заиграть, ФНЛ – это толчок неплохой, поэтому, конечно, сейчас будет для меня важнее, чем быть главной звездой 2Drots, но команде всегда хочется помочь.

Хочется закончить этот сезон, потому что много сил вложил, много прошел, поэтому хочется доиграть, – сказал .

Хавбек 2Drots Фартуна будет на просмотре в «КАМАЗе» до 28 июня

Хавбек 2Drots Фартуна сыграет с «Амкалом» в полуфинале МФЛ. Борис находится на просмотре в «КАМАЗе»