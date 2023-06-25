Хавбек 2Drots Фартуна о просмотре в «КАМАЗе»: «Нет такого, что ФНЛ – вау. Есть детская мечта заиграть, ФНЛ – это неплохой толчок»

Теги возможные трансферы Первая лига КАМАЗ 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна возможные трансферы Медиафутбол

Борис Фартуна высказался о просмотре в «КАМАЗе» из Первой лиги.

– Как проходят сборы с «КАМАЗом»?

– Сборы проходят хорошо. Мне нравятся условия. Единственное, Набережные Челны после Москвы очень непривычно. Сами условия, которые предлагает команда, тренировки, сам тренер, команда – топ. Челны после Москвы очень тяжело. Говорят, что люди свыкаются.

По уровня нет такого, что вау. Пришел и понял, что это выполнял, это уже делал давно, это буду делать. Возможно с ними играть, нет такого, как все говорят, что ФНЛ – это вау. Для меня ничего особенного ФНЛ не представляет.

– Что тебе тренеры говорят, есть шанс остаться?

– Все говорят в общих чертах. Да конечно, есть шанс остаться. После сборов скажут окончательное решение.

– Готов ли ты играть за условные 50 000 рублей?

– Да, если мне скажут, что я им нужен, и буду играть. Конечно, за эти деньги я готов там играть и оставаться, потому что провести весь сезон в ФНЛ – это топ, при этом можно полезть куда-нибудь дальше.

– Прямо сейчас ФНЛ для меня важнее, чем быть главной звездой 2Drots?

– Думаю, да, 100%. Я говорил, что есть детская мечта заиграть, ФНЛ – это толчок неплохой, поэтому, конечно, ФНЛ сейчас будет для меня важнее, чем быть главной звездой 2Drots, но команде всегда хочется помочь.

Хочется закончить этот сезон, потому что много сил вложил, много прошел, поэтому хочется доиграть, – сказал Борис.

Хавбек 2Drots Фартуна будет на просмотре в «КАМАЗе» до 28 июня

Хавбек 2Drots Фартуна сыграет с «Амкалом» в полуфинале МФЛ. Борис находится на просмотре в «КАМАЗе»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Форвардиньо_
как надоела эта медиапомойка. давайте пацанов со двора в проф клубы сразу в основу брать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илнур Кара
Ответ Форвардиньо_
как надоела эта медиапомойка. давайте пацанов со двора в проф клубы сразу в основу брать
А этого разве сразу в основу взяли ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Razi Kazzi
где позавчерашняя новость , что Цаллагова подписала Алания?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
в Камазе уже были такие как он, любители покрасоваться и просто сидели на скамейке после неудачных игр. зачем еще один скамеечник, тем более из медийного футбола? полгода на контракте и досвидос, в Камазе надолго игроки не задерживаются в последние сезоны. слишком большая пропасть в подготовке профессионального и медийного футболистов. лучше возьмите местного, не обремененного постоянными отлучками в Москву для игр медиалиги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илнур Кара
Ответ BURNA21
ты просто не интересуешься, а пацан явно не со двора , насколько я знаю от и до прошёл академию локо, потом играл у меня в команде в КФК, ну и потом ушёл в медиа
У тебя в команде? Это как Монако Головина или ты там главный акционер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветеран Агроном
Ответ ilmir84
в Камазе уже были такие как он, любители покрасоваться и просто сидели на скамейке после неудачных игр. зачем еще один скамеечник, тем более из медийного футбола? полгода на контракте и досвидос, в Камазе надолго игроки не задерживаются в последние сезоны. слишком большая пропасть в подготовке профессионального и медийного футболистов. лучше возьмите местного, не обремененного постоянными отлучками в Москву для игр медиалиги
24.06. Чемпионат Татарстана. ФК Сокол (Казань) - ФК Камаз (Н.Челны) 16:0.
(ФК Камаз - это вот свежие выпускники местной ДЮСШки). Кого-то конкретно оттуда порекомендуешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий