Тарасов о повышении зарплаты в «Локо»: «Улучшили условия, но я чувствовал, что меня недооценили. Были игроки, получавшие больше, хотя на поле больше делал я»
Дмитрий Тарасов вспомнил, как добился повышения зарплаты в «Локомотиве».
«Когда у меня истекал срок контракта с «Локомотивом», за полгода до этого я мог перезаключить контракт или договориться с другой командой.
Мы пообщались с президентом, мне предложили 2-летний контракт, улучшили условия, но я внутри себя чувствовал, что в команде есть игроки, которые получают больше, хотя я делаю больше на поле и заслуживаю больше денег.
Я не мог сказать, что мне важны деньги, но меня недооценили. Я поговорил с одним иностранным игроком, он мне сказал, сколько получает. Меня зацепило, почему меня так низко оценили.
И в итоге я добился своего. И мне уже хотелось больше давать клубу. Я отдавался, играл, не жалел себя, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».
Сейчас 36-летний Тарасов выступает за медиафутбольный клуб «Родина Медиа».
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- Бенедикт Хёведес
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- ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть.
Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
Например в итальянской Аталанте регулярно игравшей в ЛЧ никто больше 2лямов не получал,а уж во времена когда Смородская выписала 2.4 Тарасову,наверно и больше ляма никто не получал
А до этого жалел получается. Молодец, что сказать! Эталонный экземпляр поговорки: язык мой - враг мой.