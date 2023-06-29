Тарасов о повышении зарплаты в «Локо»: «Улучшили условия, но я чувствовал, что меня недооценили. Были игроки, получавшие больше, хотя на поле больше делал я»

Дмитрий Тарасов вспомнил, как добился повышения зарплаты в «Локомотиве».

«Когда у меня истекал срок контракта с «Локомотивом», за полгода до этого я мог перезаключить контракт или договориться с другой командой.

Мы пообщались с президентом, мне предложили 2-летний контракт, улучшили условия, но я внутри себя чувствовал, что в команде есть игроки, которые получают больше, хотя я делаю больше на поле и заслуживаю больше денег.

Я не мог сказать, что мне важны деньги, но меня недооценили. Я поговорил с одним иностранным игроком, он мне сказал, сколько получает. Меня зацепило, почему меня так низко оценили.

И в итоге я добился своего. И мне уже хотелось больше давать клубу. Я отдавался, играл, не жалел себя, – сказал бывший полузащитник « ».

Сейчас 36-летний Тарасов выступает за медиафутбольный клуб « ».