Тарасов о повышении зарплаты в «Локо»: «Улучшили условия, но я чувствовал, что меня недооценили. Были игроки, получавшие больше, хотя на поле больше делал я»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия деньги Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов вспомнил, как добился повышения зарплаты в «Локомотиве».

«Когда у меня истекал срок контракта с «Локомотивом», за полгода до этого я мог перезаключить контракт или договориться с другой командой.

Мы пообщались с президентом, мне предложили 2-летний контракт, улучшили условия, но я внутри себя чувствовал, что в команде есть игроки, которые получают больше, хотя я делаю больше на поле и заслуживаю больше денег.

Я не мог сказать, что мне важны деньги, но меня недооценили. Я поговорил с одним иностранным игроком, он мне сказал, сколько получает. Меня зацепило, почему меня так низко оценили.

И в итоге я добился своего. И мне уже хотелось больше давать клубу. Я отдавался, играл, не жалел себя, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Сейчас 36-летний Тарасов выступает за медиафутбольный клуб «Родина Медиа».

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27 комментариев

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Dmitry Orlov
Итак, последний сезон Тарасова в Локо - 2018/19. Иностранцы в Локо в том составе:
- Гжегож Крыховяк
- Эдер
- Ведран Чорлука
- Джефферсон Фарфан
- Мануэл Фернандеш
- Бенедикт Хёведес
- Мацей Рыбус
- ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть.

Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
+27
-1
+26
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Novak
Что он там делал больше на поле? У Тарасова за все годы в Локо только один хороший отрезок (меньше половины сезона) был при Кучуке. А так то якорем был, то лечился.
+13
0
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Tun
Этот персонаж интеллектом никогда не был обременен
+5
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Recreated
Прыщ!
+5
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Азамат Кабертай
кем он себя возомнил??
+3
0
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Алексей Иванов
Этому "футболисту" еще в старые времена платили 2.4 млн евро в год,при я всегда писал что это вообще не футболист,это не уровень проф игрока,он банально не умел бегать и это не шутка,у него абсолютно не поставленный удар,отсутствует техника,отбирал он мячи толь с помощью нарушений

Например в итальянской Аталанте регулярно игравшей в ЛЧ никто больше 2лямов не получал,а уж во времена когда Смородская выписала 2.4 Тарасову,наверно и больше ляма никто не получал
+3
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Moffo
Получал 2 ляма евро в год при адекватной европейской рыночной зарплате по скиллам тысяч 600 максимум. И ноем что нас недооценили. Гений уровня Тарасов.
+3
0
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RWMen
Ответ Владимир Владимир
Ещё один Денисов 😄
По уровню достижений он и мезинца Денисова не стоит!
+2
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13Gal13
Ответ Dmitry Orlov
Итак, последний сезон Тарасова в Локо - 2018/19. Иностранцы в Локо в том составе: - Гжегож Крыховяк - Эдер - Ведран Чорлука - Джефферсон Фарфан - Мануэл Фернандеш - Бенедикт Хёведес - Мацей Рыбус - ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть. Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
Посмотрел статистику. в том сезон Бузов провел на поле 323 минуты за 9 матчей. Единственное результативное действие - 1 ЖК. При этом Бара провел на поле провел 1630 минут. а Гарик - 1420 минут. Его высказывание - даже не смешно
+2
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RWMen
Ответ Азамат Кабертай
кем он себя возомнил??
Как кем? Звездой лучшей лиги мира!
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RWMen
Ответ Tun
Этот персонаж интеллектом никогда не был обременен
Бузова не даст соврать
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antiginer
Прежде чем нести чушь,ознакомился бы с собственной статистикой.Господи,какой же он тупой
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Andrey Yaroslavtsev
Деньгосос.
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Фахрик
Ответ Dmitry Orlov
Дельфин Ндинга что ли?
я думал из дельфинов в РПЛ только Соболев и Комличеноко?
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Фахрик
Ответ pazo
Как я понял он говорит не про последний контракт. Тогда в Локомотиве играл негр на его позиции, ничем не запомнился, даже фамилию не помню.
Ндинга?
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pazo
Ответ Dmitry Orlov
Дельфин Ндинга что ли?
Да он
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Moffo
Ответ Moffo
Получал 2 ляма евро в год при адекватной европейской рыночной зарплате по скиллам тысяч 600 максимум. И ноем что нас недооценили. Гений уровня Тарасов.
Чудак за карьеру сыграл 8 матчей за сборную, 7 из них товарняки, 21 матч в еврокубках (Лига Европы, в ЛЧ не играл).
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Dmitry Orlov
Ответ pazo
Как я понял он говорит не про последний контракт. Тогда в Локомотиве играл негр на его позиции, ничем не запомнился, даже фамилию не помню.
Дельфин Ндинга что ли?
0
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Владислав Бондарчук
Ответ Dmitry Orlov
Итак, последний сезон Тарасова в Локо - 2018/19. Иностранцы в Локо в том составе: - Гжегож Крыховяк - Эдер - Ведран Чорлука - Джефферсон Фарфан - Мануэл Фернандеш - Бенедикт Хёведес - Мацей Рыбус - ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть. Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
Рыбус
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lucasche
Ответ Dmitry Orlov
Итак, последний сезон Тарасова в Локо - 2018/19. Иностранцы в Локо в том составе: - Гжегож Крыховяк - Эдер - Ведран Чорлука - Джефферсон Фарфан - Мануэл Фернандеш - Бенедикт Хёведес - Мацей Рыбус - ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть. Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
Он продлял контракт не в этом сезоне
0
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pazo
Ответ Dmitry Orlov
Итак, последний сезон Тарасова в Локо - 2018/19. Иностранцы в Локо в том составе: - Гжегож Крыховяк - Эдер - Ведран Чорлука - Джефферсон Фарфан - Мануэл Фернандеш - Бенедикт Хёведес - Мацей Рыбус - ещё грузины Кверквелия и Кварацхелия, хотя вряд ли Тарасов бы их как "иностранных игроков" описал, наверняка на русском с ними говорил, ну ещё Идову и Борис Ротенберг, у которых российские паспорта есть. Делаем ставку, с кем же из них сравнил себя Тарасов, по сравнению с кем он понял свою недооценённость, больше кого из них он приносил пользы на поле?
Как я понял он говорит не про последний контракт. Тогда в Локомотиве играл негр на его позиции, ничем не запомнился, даже фамилию не помню.
+1
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Шашки - любимая игра
Чья бы корова мычала.
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Адам Нинуху
бывшая Бузовой
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Эндрю81
//И мне уже хотелось больше давать клубу. Я отдавался, играл, не жалел себя,

А до этого жалел получается. Молодец, что сказать! Эталонный экземпляр поговорки: язык мой - враг мой.
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RWMen
Тарасов, ты всегда не играл, а мучился на поле, паспортист бестолковый, с деревянными ногами и завышенным ЧСВ!
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