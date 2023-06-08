Тарасов готов сыграть за «Родину» в случае выхода в РПЛ: «Почему бы не выйти против «Локо» и «Спартака»?»
Дмитрий Тарасов готов вернуться в РПЛ в составе «Родины».
Московский клуб уступил «Пари НН» в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге (0:3).
«Я могу сыграть за «Родину»? Если они выйдут в РПЛ, конечно, я заявлюсь. Почему бы не сыграть в РПЛ против «Локомотива» и «Спартака»?
С руководством не обсуждали, но, я думаю, это не проблема», – сказал 36-летний полузащитник перед игрой с «Пари НН».
Тарасов в настоящее время выступает за медиафутбольный клуб «Родина Медиа», который был создан в прошлом году при поддержке «Родины».
Типа, если Родина выиграет стыки (после 0-3), обещаю пробежаться голым по Москве.
Или, если Родина выиграет стыки, обещаю пересмотреть все серии Санта-Барбары.