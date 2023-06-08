Тарасов готов сыграть за «Родину» в случае выхода в РПЛ: «Почему бы не выйти против «Локо» и «Спартака»?»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Родина Москва Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов готов вернуться в РПЛ в составе «Родины».

Московский клуб уступил «Пари НН» в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге (0:3).

«Я могу сыграть за «Родину»? Если они выйдут в РПЛ, конечно, я заявлюсь. Почему бы не сыграть в РПЛ против «Локомотива» и «Спартака»? 

С руководством не обсуждали, но, я думаю, это не проблема», – сказал 36-летний полузащитник перед игрой с «Пари НН».

Тарасов в настоящее время выступает за медиафутбольный клуб «Родина Медиа», который был создан в прошлом году при поддержке «Родины».

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12 комментариев

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Savardus
Очень легко делать такие заявление после 0-3.

Типа, если Родина выиграет стыки (после 0-3), обещаю пробежаться голым по Москве.

Или, если Родина выиграет стыки, обещаю пересмотреть все серии Санта-Барбары.
+6
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Добрый Ретроград
Ответ Andrey Mikhalkov
Надо же чем-то коротать время до "выборов" в госдуру...
Там и так дураков полно.
+5
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Andrey Mikhalkov
Надо же чем-то коротать время до "выборов" в госдуру...
+3
-1
+2
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Алар
Вот и подтверждение, что Родина это фейк, а не команда. Посмеялся...
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Добрый Ретроград
Тарасов: За Родину! За Сталина! За Путина!
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T622222
Фарм Родины )
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T622222
Фарм Родины )
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Алексей Степанюк
Зачем же хоронить команду игрой Тарасова, если она чудом выйдет в РПЛ?
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Ильницкий Игорь
Сегодня тесты на адекватность?
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Михаил Блинов
Ответ Добрый Ретроград
Тарасов: За Родину! За Сталина! За Путина!
Не сравнивайте не сравнимое. Не нужно ставить Сталина и Путина в один ряд
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DancePunk
Ответ Savardus
Очень легко делать такие заявление после 0-3. Типа, если Родина выиграет стыки (после 0-3), обещаю пробежаться голым по Москве. Или, если Родина выиграет стыки, обещаю пересмотреть все серии Санта-Барбары.
верится с трудом, но заскринил на всякий
0
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