Дмитрий Тарасов: «Я, Дзюба и Текила приведем «Локомотив» к чемпионству»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Дмитрий Тарасов призвал «Локомотив» вернуть его в команду.

«Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое, что они должны сделать, – вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде, и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба – суперигрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно!

Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-Killah приведем клуб к чемпионству.

И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!» – сказал бывший полузащитник железнодорожников.

Тарасов и рэпер Текила вместо играют и руководят медиафутбольным клубом «Родина Медиа».

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59 комментариев

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Ебздрогыч
Три всадника Апокалипсиса. Четвертым Джигана берите
+166
-2
+164
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Манковский
Смесь текилы, Тарасова и Дзюбы может логически привести только к однополому сексу.
+89
-2
+87
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0mertas626
Ответ Roman
Текилы выпил
у Текилы
+22
0
+22
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SPPA
генеральный директор - Амиран Сардаров
Фин директор Блиновская
Спорт дир. - 2drots
Тренер Джиган
Гл. тренер Бузов
+19
0
+19
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Yujanin
дунул что-ли?!
+17
-2
+15
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Roman
Ответ Yujanin
дунул что-ли?!
Текилы выпил
+16
-2
+14
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Ростов-на-Дону
Ответ верблюжья смегма
Почему текила с большой буквы?
палёная видать
+11
0
+11
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bagi
Ответ Ебздрогыч
Три всадника Апокалипсиса. Четвертым Джигана берите
Джигурду им для, фулхауса (вырезано sports)
+12
-3
+9
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Alexandr Sokolov
Походу Текила уже в Диме (я про напиток если что)
+7
0
+7
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Роман Насуртдинов
Кокорин Мамаев и шампанское тоже так думали
+6
-1
+5
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charly_54
Ответ Ебздрогыч
Три всадника Апокалипсиса. Четвертым Джигана берите
А лучше джигурду
+4
0
+4
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Самозанятый
Вот поэтому, когда я сажусь бухать, отдаю телефон на зарядку. Зато никто утром не спрашивает, что это за ночные гениальные проекты, зачем я признавался в любви девочке, которую 10 лет не видел, или, что еще хуже, собственной жене.
+5
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ALMANAC
Тара, тебе уже хватит на сегодня
+5
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Зелёный гопник
Катрин Текила которая ?😅
+3
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Итачи Учиха
Ответ Yujanin
дунул что-ли?!
Та не. Тут, похоже, лампы с солью. Иначе не объяснить
+3
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Jaxongir Shodiev
Ответ Манковский
Смесь текилы, Тарасова и Дзюбы может логически привести только к однополому сексу.
А может он про Кетрин Текилу имел в виду
+3
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Vacuumka
Ответ SPPA
генеральный директор - Амиран Сардаров Фин директор Блиновская Спорт дир. - 2drots Тренер Джиган Гл. тренер Бузов
если директор то олег маями
+3
0
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Архитектор Мендисабаль
Ответ верблюжья смегма
Почему текила с большой буквы?
Уважаемый напиток
+4
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верблюжья смегма
Почему текила с большой буквы?
+2
0
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N-6 AlexanderX
Я, Винисиус, Мбаппе и Мюллер приведем московское "Динамо"(будь оно трижды неладное) за ручку к чемпионству. Райдер будет скромным: три миллиона долларов наличными, бутылка Jamesona, Орзул и Лещенко в качестве ассистентов.
+2
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Андрей Долгов
разве что если Катрин Текила будет
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deadjoker
Текила привнесет ведро кокоса на базу :)) больше он особо не на что не способен :))
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Алексей Фирстов
Невоспитанный и наглый балабол! К тому же достаточно средним игроком был.
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Aleksei Swift
Ответ SPPA
генеральный директор - Амиран Сардаров Фин директор Блиновская Спорт дир. - 2drots Тренер Джиган Гл. тренер Бузов
директор по вопросам косяков и извенений - Гуф
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damondiamond
Терюшкова не забудьте
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