Дмитрий Тарасов: «Я, Дзюба и Текила приведем «Локомотив» к чемпионству»

Дмитрий Тарасов призвал «Локомотив» вернуть его в команду.

«Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое, что они должны сделать, – вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде, и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба – суперигрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно!

Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, и T-Killah приведем клуб к чемпионству.

И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!» – сказал бывший полузащитник железнодорожников.

Тарасов и рэпер Текила вместо играют и руководят медиафутбольным клубом « ».