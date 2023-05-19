Дмитрий Тарасов: «Я, Дзюба и Текила приведем «Локомотив» к чемпионству»
Дмитрий Тарасов призвал «Локомотив» вернуть его в команду.
«Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое, что они должны сделать, – вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде, и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба – суперигрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.
Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно!
Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-Killah приведем клуб к чемпионству.
И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!» – сказал бывший полузащитник железнодорожников.
Тарасов и рэпер Текила вместо играют и руководят медиафутбольным клубом «Родина Медиа».
Фин директор Блиновская
Спорт дир. - 2drots
Тренер Джиган
Гл. тренер Бузов