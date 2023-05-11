Тарасов заявил, что устал слушать вранье о разводе с Бузовой. Ольга ответила: «Твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене»
Дмитрий Тарасов объяснил, почему так долго не высказывался о расставании с Ольгой Бузовой.
«Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь», – заявил экс-игрок «Локомотива» и президент «Родина Медиа» в интервью «Леди Mail.ru».
Ольга ответила на высказывание Дмитрия.
«Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит.
А я свое прошлое, каким бы оно ни было – я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое – это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего», – написала Ольга.
"Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив..."
Забавно, что она сама же и упоминает его самый ликвидный актив, которым не располагает сама Ольга - дети. Причем делает это в соседнем предложении и даже не замечает этого.
"Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит."
Оленька... так это же ТВОЙ директ. Получается, что это твой актив)
Бузову искусственно возвели в какой-то ранг хорошей певицы, при этом сама она ничего адекватного для этого не делала. И, парадокс, обычно не футболисты замечены за тем, что бы хайпить за поп-звездах, а сами эти звезды пытаются как-то залезть в любую грязь, которая существует, лишь бы о них почаще говорили.
При этом, парадокс, у Тарасова уже новая жена и 3 ребенка от нее, пока Бузова продолжает нести какую-то чушь про воспоминания. Еще и детей зачем-то приплела.
В целом, она могла бы подрабатывать админом в пабликах с цитатами Стетхэма)