Тарасов заявил, что устал слушать вранье о разводе с Бузовой. Ольга ответила: «Твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Ольга Бузова Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов объяснил, почему так долго не высказывался о расставании с Ольгой Бузовой.

«Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь», – заявил экс-игрок «Локомотива» и президент «Родина Медиа» в интервью «Леди Mail.ru».

Ольга ответила на высказывание Дмитрия.

«Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит.

А я свое прошлое, каким бы оно ни было – я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое – это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего», – написала Ольга.

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17 комментариев

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hulk&boloto
Так, верните милоновых и соломатиных!
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serginn
И тут ввернула пафосный статус)
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poolshh
Эмм… А в связи с чем его вообще про Бузову спрашивали то?
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Полуэктов Пётр
"а ты никак успокоиться не можешь." - ну да, это же он песен наделал о разводе.
"Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив..."
Забавно, что она сама же и упоминает его самый ликвидный актив, которым не располагает сама Ольга - дети. Причем делает это в соседнем предложении и даже не замечает этого.
"Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит."
Оленька... так это же ТВОЙ директ. Получается, что это твой актив)
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arspurs9
Тарасов, при всей своей тупости, своих денег и успеха добивался сам с детства. Человека никуда по блату не пихали.
Бузову искусственно возвели в какой-то ранг хорошей певицы, при этом сама она ничего адекватного для этого не делала. И, парадокс, обычно не футболисты замечены за тем, что бы хайпить за поп-звездах, а сами эти звезды пытаются как-то залезть в любую грязь, которая существует, лишь бы о них почаще говорили.

При этом, парадокс, у Тарасова уже новая жена и 3 ребенка от нее, пока Бузова продолжает нести какую-то чушь про воспоминания. Еще и детей зачем-то приплела.

В целом, она могла бы подрабатывать админом в пабликах с цитатами Стетхэма)
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alisa dvoikina
как сказал Уткин "я с предметами не спорю"
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Сергей Жарковский
Спаси и сохрани! Такое прошлое - кошмарный сон!
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Клирик
Два дебила-это сила!))
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Wayne Gretzky 99
Ишь ты, президент.
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Nick Crosier
Стоящие друг друга типы.
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Один живой
у тупой бабы есть только два состояния, ждать и мечтать о свадьбе и второе, кричать и вспоминать о разводе. Какой бы не был Тарасов, но Бузова эталонная дура.
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Oleg Olegov
Ответ hulk&boloto
Так, верните милоновых и соломатиных!
Хорош)
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hulk&boloto
Ответ Oleg Olegov
Хорош)
Наш спортивный ресурс не достоин таких как мы с вами)
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Клирик
Ответ HI MARS
Если выбирать между Бузовой и Тарасовым,то Олечка просто святой человек.К госбюджету не присосалась,Путина не поддерживала,семью не бросала.Своим трудом всё заработала
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hulk&boloto
Ответ Клирик
Два дебила-это сила!))
Ну о Бузовой так совсем-совсем уж не скажешь...
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