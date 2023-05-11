Тарасов заявил, что устал слушать вранье о разводе с Бузовой. Ольга ответила: «Твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене»

Дмитрий Тарасов объяснил, почему так долго не высказывался о расставании с Ольгой Бузовой.

«Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь», – заявил экс-игрок «Локомотива» и президент «Родина Медиа» в интервью «Леди Mail.ru».

Ольга ответила на высказывание Дмитрия.

«Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит.

А я свое прошлое, каким бы оно ни было – я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое – это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего», – написала Ольга.