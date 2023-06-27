Роман Нагучев: «Не нужно заботиться о детях, думая, что медиафутбол нужно запретить. Дети посмотрят порно, будут ругаться матом, вырастут, проживут жизнь»

Теги Роман Нагучев Матч ТВ Winline Медиалига Медиафутбол

Роман Нагучев объяснил хейт людей из профессионального футбола в адрес медиафутбола.

– Почему многие люди из профессионального футбола против участия медиаклубов в Кубке?

– Просто потому, что мы достаточно консервативное общество, которое очень сложно привыкает к новому. Но если задуматься, медиафутбол – это тоже футбол.

Некоторые команды из медифутбола показывают профессиональным клубам, как нужно вести футбольный бизнес. Да, кто-то скажет, что это деньги букмекеров, но деньгами букмекеров тоже нужно уметь распорядиться. При этом есть аудитория, которая уже позволяет некоторым клубам зарабатывать, как, например, «Амкалу» и 2Drots и без букмекеров. Есть совершенно определенная иерархия, есть футболисты, которые еще и персонажи. Аудитория возрастает, потому что сами футболисты открыты.

Если посмотреть на условные «Томь», «Тосно», «Амкар», любую другую профессиональную команду, можно увидеть, что она не так открыта, что она очень сложно идет на контакт с аудиторией, именно поэтому пустые стадионы, нет ощущения, что болельщики и клуб – это единая целое.

Некоторые профессиональные футболисты скептически настроены по одной простой причине: ну что там медиафутбол? Сплошная ругань. Чему научатся дети? А что это дает? Без скандалов это никому не интересно.

Но дело в том, что и в обычном футболе все это есть. Ровно так же, как и в медиафутболе. Это не показывают, но концентрация ровно такая же. Далеко за примерами ходить не надо – Александр Самедов однажды прямо в камеру крикнул слово «пидорас». Это прозвучало на всю страну, вообще никаких вопросов.

Футболисты без зрителей, потому что в прошедшем сезоне была атипосщаемость, теперь в эфирные микрофоны прямо на «Матч ТВ» попадает любой мат, любые реплики, которые звучат с бровки или на поле. Если мы говорим о заботе о детях, то какая же тут забота? Это глупости.

Люди не думают, что это за явление. Потому что все так говорят, и мы тоже будем так говорить. Но как только начинаешь разбираться, ты видишь больше плюсов. А эмоции? Ну что делать? Футбол – эмоциональная игра.

Но не нужно заботиться о детях, думая, что медиафутбол нужно запретить. Дети посмотрят порно, будут ругаться матом, вырастут, проживут свою жизнь, наделают ошибок. Вне зависимости от того, видели они медиафутбол или нет, они вырастут людьми, – рассказал комментатор «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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3 комментария

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damondiamond
никаких претензий к медиафутболу, но второй чемпионат РПЛ не хочется смотреть, а футбол там примерно такой же по качеству, потому что в составах играют полупрофи или бывшие профи, а медийные на банке сидят
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S. A.
Если бы медиафутбол просто существовал, то ладно, никаких вопросов. Но когда его начинают навязывать, сами понимаете, раздражает
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-1
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Amalfitano
Медиафутбол нОнче как лгбт тематика. Никто не против, но зачем нам это навязывать?
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