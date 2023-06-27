Нагучев о медиакомандах в Кубке России: «На «Матч ТВ» были высокие рейтинги «Амкала» и 2Drots. Эксперимент вышел более чем успешным»

Теги телевидение Роман Нагучев Матч ТВ Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Роман Нагучев высказался об отборе медиафутбольных команд для участия в Кубке России.

– Уже известно, что точно в Кубке сыграют финалисты Winline Медиалиги, еще одна команда получит уайлд-кард. Медийные команды должны получать путевку в Кубок по спортивному принципу или все же по медийности?

– Команды могут получать путевку исходя из их медийности по одной простой причине: Кубок России на столь ранней стадии никогда не привлекал так много внимания. Прошлый год показал, что эксперимент вышел более чем успешным.

На «Матч ТВ» были высокие рейтинги «Амкала» и 2Drots. Ребята прошли дальше, они не были командочками для битья. Они заставили говорить о Кубке России с самого начала и заставили говорить о себе.

Я точно знаю, что многие из тех, кто были настроены скептически по отношению к медийным клубам, пересмотрели взгляды. Потому что увидели, что футбол может называться медийным, но он остается футболом.

Влад Радимов, например, в прошлом году посмотрел на «Амкал» и на 2Drots и честно сказал, что поменял мнение. Если парни играют в футбол и к этому футболу высокий интерес, то привлекают внимание и к самому турниру. Значит, они в Кубке России не случайно.

– Кому бы вы отдали третью путевку в Кубок?

– Третью путевку в Кубок я бы отдал «БроукБойз» – они очень круто играют. В их составе есть несколько отличных парней, которые уже зарекомендовали себя не только в медийке, но и в обычном футболе. У команды есть философия, узнаваемые лица, контент, приличная аудитория.

Мне было бы интересно и с футбольной точки зрения на них посмотреть и узнать, как раскроются в игре против профессионалов некоторые футболисты. Например, очень нравится Салам Ашурмамадов. По-моему, он заслуживает, чтобы к нему присмотрелись чуть-чуть поближе. Ну и, конечно, как поведут себя в такой атмосфере Райзен и Дима Егоров (президенты «Броуков» – Sports.ru) тоже ужасно любопытно.

– Победитель самого олдового медиафутбольного турнира BetBoom МКС не получит путевку в Кубок. Справедливо ли это?

– Мне не кажется это справедливым, потому что в отличие от Медиалиги у МКС статус спортивного соревнования. Именно поэтому на него принимаются ставки и поэтому его показывают на «Матч ТВ». Получается, юридически МКС даже выше Медиалиги.

Но я понимаю, почему так. Медиалига – более сложный турнир. Он включает в себя очень много стадий и некоторые команды, которые хорошо начинают, потом вылетают. Так было с ФК «10» или «Титаном». Проверка на прочность у Медиалиги просто выше, чем у МКС. Думаю, только в этом логика.

Но, я полагаю, если формат Кубка России сохранится на следующий год таким же, то РФС примет во внимание и статус МКС, – рассказал комментатор «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

12 комментариев

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Shadow1882
А вот комментирование этих матчей в вашем исполнении было максимально провальным. 80-90 минут слушать про одну команду - пытка и издевательство над зрителем
+8
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Назар Игорь
Медиафутбол это не спорт.
+8
-5
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Egobrain junior
Как бэ внимание только из-за того, что такая дичь впервые.
Второй раз посмотрят из интереса - а что получится теперь.
Третий раз скажут "че там смотреть, опять в 1/256 вылетят"
+4
-2
+2
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Overkiller
Ответ Dmitry. D
Как сделать уровень конкуренции еще ниже? Создать матчи профессионалов с любителями. Браво.
Спартакиада стран БРИКС на подходе ещё...
+2
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Dmitry. D
Как сделать уровень конкуренции еще ниже? Создать матчи профессионалов с любителями. Браво.
+1
0
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BaltikaSPb
На «Матч ТВ» были высокие рейтинги «Амкала» и 2Drots
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А если бы на МатчТв показывали ролики с PornHub рейтинги бы вообще зашкаливали
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sebastian1410
Ждем на Матч ТВ бои Берковой, Должанского, Монгола и прочих "известных личностей". У трансляций будут бешенные рейтинги. Ни Fight Nights Global, ни ACA и близко не покажут такие рейтинги.
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Ganibale
Ответ Камбоджа Иванов
С таким же успехом можно говорить, что Акрон лучше всех московских команд из вышки, кроме ЦСКА, который занял второе в РПЛ и выбил этот Акрон.
Краснодар выбил Акрон
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Назар Игорь
Ответ arspurs9
Тоже самое, что РПЛ. Почему ты смотришь это тогда?
А почему ты решил что я смотрю эту лажу? Был грех, однажды включил Матч ТВ, случайно наткнулся, минут 10 было достаточно. Сельские команды играют лучше.
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arspurs9
Ответ Egobrain junior
Как бэ внимание только из-за того, что такая дичь впервые. Второй раз посмотрят из интереса - а что получится теперь. Третий раз скажут "че там смотреть, опять в 1/256 вылетят"
Ну когда третий раз не посмотрят, тогда и можно будет делать выводы.
Зато пока что всем наглядно показали распил бабла в одной городской командочке, попутно, надеюсь, уволив грустного тренера (которого тут пол сайта жалело) и сняв руководство за тот позор.
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