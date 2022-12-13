«Джикия в нападении вообще не производит впечатление футболиста». Финито о капитане «Спартака»

Игрок «Амкала» Финито прокомментировал игру Георгия Джикии за «Бей Беги».

«Джикия в нападении вообще не производит впечатление футболиста.

Просто мужичок вышел, видно, что владелец команды», – сказал защитник «Амкала».

Джикия отыграл в нападении два последних товарищеских матча своей медийной команды – против «Амкала» и Reality.

В игре с 29-летний капитан «Спартака» отметился забитым мячом.

Промес, Джикия и Соболев сыграли против «Амкала». Матч на 100 тысяч рублей