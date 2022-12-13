«Джикия в нападении вообще не производит впечатление футболиста». Финито о капитане «Спартака»
Игрок «Амкала» Финито прокомментировал игру Георгия Джикии за «Бей Беги».
«Джикия в нападении вообще не производит впечатление футболиста.
Просто мужичок вышел, видно, что владелец команды», – сказал защитник «Амкала».
Джикия отыграл в нападении два последних товарищеских матча своей медийной команды – против «Амкала» и Reality.
В игре с Reality 29-летний капитан «Спартака» отметился забитым мячом.
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