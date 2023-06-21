Президент 2Drots Жека надеется, что Фартуна сыграет с «Амкалом». Этому может помешать его просмотр в «КАМАЗе»

Теги Первая лига КАМАЗ Амкал Родина Москва 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Дмитрий Сычев Медиафутбол

Жека 2Drots надеется, что Борис Фартуна сыграет с «Амкалом».

«У Фартуны и Сычева нет контрактов, но есть мечты и амбиции, поэтому не отпускать их неправильно, пусть пробуют.

Нам как клубу тяжело будет без Бори, мы бы хотели, чтобы его отпустили [на игру с «Амкалом»], я очень на это надеюсь.

Роман Орещук выполняет свои задачи, мы свои. Конечно, Орещук не хочет, чтобы Боря приезжал на матч с «Амкалом», это не в его интересах.

Думаю, он считает, что если Боря уедет, это негативно может сказаться на его подписании [в «КАМАЗ»].

Надеюсь, получится договориться, Боря – ключевой игрок», – сказал президент 2Drots.

Напомним, что футболисты 2Drots Борис Фартуна и Дмитрий Сычев находятся в клубах Первой лиги «КАМАЗе» и «Родине» соответственно. 

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3 комментария

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Фарит Абдрашитов
У КамАЗа руководство клоуны, вот и клоуна на просмотр берут.
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Мистер Уайт
Ну ладно у игроков погоняла, но можно хотя бы у президента фамилию написать?
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