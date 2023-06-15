2Drots и ФК «10» сыграют в Нижнем, «Броуки» и «Амкал» – в Одинцове в 1/4 финала Медиалиги

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига GOATS БроукБойз Родина Медиа Бей Беги результаты ФК 10 МФК Сахалинец Медиафутбол

Winline Медиалига опубликовала расписание четвертьфинальных матчей.

17 июня матчи состоятся в Нижнем Новгороде на одноименной арене, 18 июня сыграют в Одинцове на «Центральном».

17 июня, суббота

«Сахалинец» – «Бей Беги». Начало в 15:00

2Drots – ФК «10». Начало в 20:00

18 июня, воскресенье

GOATS – «Родина Медиа». Начало в 16:00

«БроукБойз» – «Амкал». Начало в 19:00

Примечание: время начала матчей – московское.

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