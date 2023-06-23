«Не готов ехать во Вторую лигу, потому что в 2Drots все прекрасно». Крап о драфте ФНЛ

Теги Первая лига 2Drots Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап высказался после просмотрового матча драфта ФНЛ.

«Честно, не готов ехать во Вторую лигу, потому что в 2Drots все прекрасно. Если предложит клуб Первой лиги, то я поеду на просмотр, а лучше Премьер-Лига, просто посмотрите на меня, на что я способен. Если не подойду, я не расстроюсь. Это же не сложно – дать мне один шанс.

Вторая лига понятно, что минус. Я не хочу туда и никогда не хотел, хочется сразу хотя в Первую лигу. Это мои планы.

Клуб Первой лиги с зарплатой до 100.000 рублей? Клуб Первой лиги в Москве – вообще изи. Другой город? Главное, чтобы далеко от Москвы не было. Ну, там надо решать по делу. Что предложат, от этого и буду отталкиваться. Сейчас ничего не могу сказать. Что предложат – буду обдумывать. Скоро ждите видос путь в РПЛ», – рассказал полузащитник 2Drots. 

Напомним, что Мелбет Первая лига проводит драфт ФНЛ. По сути – это большой просмотр футболистов, откуда клубы могут пригласить игроков.

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8 комментариев

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angry horse
Клоуны должны веселить людей в цирке, а медиалига - это цирк🤡
+8
-1
+7
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Hitgoe Himgob
кто ты такой?
+3
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+3
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Николай Кошкин
Клуб первой лиги в Москве - вообще изи(с)🤢
+2
0
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damondiamond
а че за Крап? это имя?
+1
0
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romanisti89
я хз кто там в этой медиалиге, но знаю, что данный персонаж там один из самых тупых
0
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valeks
кто это? почему его вью на футбольном сайте? из лфл кто-нибудь что-нибудь сказал еще?
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Андрей Тихонов
Ответ damondiamond
а че за Крап? это имя?
Д*рьмо в переводе с английского.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Hitgoe Himgob
кто ты такой?
"что ты такое?" (с)
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