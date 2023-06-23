«Не готов ехать во Вторую лигу, потому что в 2Drots все прекрасно». Крап о драфте ФНЛ

Крап высказался после просмотрового матча драфта ФНЛ.

«Честно, не готов ехать во Вторую лигу, потому что в 2Drots все прекрасно. Если предложит клуб Первой лиги, то я поеду на просмотр, а лучше Премьер-Лига, просто посмотрите на меня, на что я способен. Если не подойду, я не расстроюсь. Это же не сложно – дать мне один шанс.

Вторая лига понятно, что минус. Я не хочу туда и никогда не хотел, хочется сразу хотя в Первую лигу. Это мои планы.

Клуб Первой лиги с зарплатой до 100.000 рублей? Клуб Первой лиги в Москве – вообще изи. Другой город? Главное, чтобы далеко от Москвы не было. Ну, там надо решать по делу. Что предложат, от этого и буду отталкиваться. Сейчас ничего не могу сказать. Что предложат – буду обдумывать. Скоро ждите видос путь в РПЛ», – рассказал полузащитник 2Drots.

Напомним, что Мелбет Первая лига проводит драфт . По сути – это большой просмотр футболистов, откуда клубы могут пригласить игроков.